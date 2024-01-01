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Vindhya First — це сильна прогромадська гіперлокальна незалежна медіа-платформа, що обслуговує регіон Віндья штату Мадх’я-Прадеш, Індія. Він серйозно інвестував у серйозні, реальні журналістські історії, які базуються на даних і фактах і шукають рішення. Він покликаний захопити суспільство, політику, бізнес і культуру регіону за допомогою потужних мультимедійних репортажів, утримуючи регіон і його людей у ​​центрі уваги.

Вебсайт: vindhyafirst.com

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