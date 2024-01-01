Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Vinco» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Збільште рівень утримання та продуктивність ваших команд. Будуйте кар’єру своїх співробітників, одночасно розвиваючи ключові навички для вашої компанії Утримання співробітників у Латинської Америки через навчання. Vinco допомагає компаніям у Латинській Америці оплачувати онлайн-навчання для синіх комірців. Ми робимо це, підключаючи співробітників до доступних програм (як-от середня школа, коледж та мовні курси), і, у свою чергу, покращуємо утримання співробітників принаймні вдвічі.

Вебсайт: vincoed.com

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