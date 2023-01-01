Альтернативи - Rakuten Viki
Netflix
netflix.com
Дивіться фільми та телешоу Netflix онлайн або транслюйте прямо на смарт-телевізор, ігрову консоль, ПК, Mac, мобільний телефон, планшет тощо.
HiTV
gohitv.com
Дивіться онлайн безкоштовно останні корейські драми з HD англійськими субтитрами. Дивіться найшвидше оновлені корейські драми у всій мережі. Підтримується кілька пристроїв. Насолоджуйтесь найкращими враженнями від перегляду на HiTV.
Loklok
loklok.com
Loklok — це універсальна платформа потокового відео для перегляду телешоу, фільмів, анімації з усього світу! З великою різноманітністю ексклюзивних фільмів ви можете вибрати багатомовні субтитри та якість зображення Ultra-HD 4k, щодня виходять популярні нові фільми! - loklok
Disney+
disneyplus.com
Будьте в курсі Disney+: найкраще місце для трансляції фільмів і шоу від Disney, Pixar, Marvel, Star Wars і National Geographic.
JioCinema
jiocinema.com
JioCinema – дивіться улюблені телевізійні шоу, фільми, дитячі, музичні відео – гінді, тамільська, бенгальська, каннада, маратхі, бходжпурі з кольорами, Sony, Zee, MTV, Disney у HD.
Amazon Prime Video
primevideo.com
Насолоджуйтесь ексклюзивними Amazon Originals, а також популярними фільмами та телешоу. Дивіться в будь-який час і в будь-якому місці. Почніть безкоштовну пробну версію.
MX Player
mxplayer.in
Одна з найкращих платформ OTT в Індії, MX Player – це безкоштовна служба потокового відео, якою ви можете користуватися на своєму ноутбуці, телевізорі, мобільному телефоні та інших розумних пристроях.
Hotstar
hotstar.com
Disney+ Hotstar — це найбільша в Індії платформа потокового передавання преміум-класу з понад 100 000 годин драм і фільмів 17 мовами, а також трансляціями всіх великих світових спортивних подій.
HBO Max
hbomax.com
Привітайтеся з HBO Max, потоковою платформою, яка об’єднує весь HBO разом із ще більшою кількістю ваших улюблених фільмів і серіалів, а також нові Max Originals.
Hulu
hulu.com
Дивіться телепередачі та фільми онлайн. Транслюйте телесеріали South Park, Empire, SNL, Modern Family і популярні фільми на своїх улюблених пристроях. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз. Скасувати будь-коли.
Showmax
showmax.com
Showmax — це онлайн-служба відео на вимогу за підпискою, яка була запущена в Південній Африці 19 серпня 2015 року. Showmax використовує стратегію локалізації, щоб протистояти визнаним конкурентам відео на вимогу, зосереджуючись на місцевому вмісті та партнерстві з операторами мобільного зв’язку.
Peacock TV
peacocktv.com
Дивіться телешоу та фільми онлайн разом з Peacock. Транслюйте культові шоу та фільми, ексклюзивні оригінали Peacock, живі новини та спорт тощо.
Tubi
tubitv.com
Дивіться безкоштовні фільми та телешоу онлайн у форматі HD на будь-якому пристрої. Tubi - безкоштовна трансляція фільмів і ТБ.
iQIYI
iq.com
iQiyi (爱奇艺,愛奇藝) — це провідний у світі веб-сайт потокового передавання фільмів і відео, який пропонує послуги OTT, зокрема різноманітні телесеріали, фільми, шоу, анімацію та інший якісний вміст. Наш чудовий контент і послуги дозволяють дивитися досхочу в будь-який час і в будь-якому місці.
Apple TV+
apple.com
Apple TV+ — це американський сервіс потокової передплати, який належить і управляється компанією Apple Inc. Запущений 1 листопада 2019 року, він пропонує добірку оригінальних фільмів і телесеріалів Apple Originals.
Max
max.com
Макс – це той, хто дивиться HBO, хіт-серіали, фільми, реаліті-шоу тощо. Це все тут. Культовий серіал, фільми, відзначені нагородами, свіжі оригінали та сімейні улюблені фільми про Гаррі Поттера, Всесвіт DC і HBO. Відкрийте для себе найкращі розваги для будь-якого настрою. Представляємо Макса – того...
FPT Play
fptplay.vn
Дивіться необмежену кількість спеціальних художніх фільмів, безперервно оновлювані нові фільми та онлайн-телевізійні програми, VTV і спорт 24 години в будь-який час і в будь-якому місці.
Hulu Japan
hulu.jp
Hulu Необмежений перегляд популярних драм, фільмів, аніме тощо | Hulu — це онлайн-сервіс розповсюдження відео, який дозволяє вам насолоджуватися понад 100 000 фільмів, драм, аніме та вар’єте. Ви можете дивитися на своєму смартфоні, планшеті, телевізорі, комп’ютері тощо, підключеному до Інтернету.