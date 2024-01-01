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Việt Báo

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Інформаційна сторінка про економіку, життя, суспільство, культуру та спорт Центру міжнародної співпраці преси та ЗМІ - Департамент зовнішньої інформації - Мінінформзв'язку

Вебсайт: vietbao.vn

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