Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Vidzflow» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Vidzflow — це рішення для відеохостингу, спеціально розроблене для Webflow, яке пропонує втечу від обмежень стиснення відео, обмежень розміру та захаращених відеоплеєрів. Це дозволяє вам розміщувати необроблені відеофайли або використовувати вбудований і повністю настроюваний відеопрогравач, функції, які не підтримуються у Webflow. Ви також можете завантажити відео з Youtube або Vimeo, просто ввівши URL-адресу.

Вебсайт: vidzflow.com

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