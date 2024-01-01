Vidzflow

Vidzflow

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Вебсайт: vidzflow.com

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Vidzflow — це рішення для відеохостингу, спеціально розроблене для Webflow, яке пропонує втечу від обмежень стиснення відео, обмежень розміру та захаращених відеоплеєрів. Це дозволяє вам розміщувати необроблені відеофайли або використовувати вбудований і повністю настроюваний відеопрогравач, функції, які не підтримуються у Webflow. Ви також можете завантажити відео з Youtube або Vimeo, просто ввівши URL-адресу.

Вебсайт: vidzflow.com

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