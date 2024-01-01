Альтернативи - VideoScribe
Animaker
animaker.com
Animaker — це онлайн-виробник анімаційних відео «зроби сам» (#DIY), який робить презентації студійної якості доступними для кожного. Анімаційні відео, зроблено правильно!
Genially
genial.ly
Створюйте презентації, інфографіку та інший приголомшливий вміст самостійно або зі своєю командою.
Powtoon
powtoon.com
Створюйте професійні персоналізовані відео для будь-якої аудиторії за допомогою платформи візуальної комунікації Powtoon. Дізнайтеся, чому понад 30 мільйонів професіоналів довіряють Powtoon.
Renderforest
renderforest.com
Усі інструменти дизайну в одному місці. Почніть розвивати свій бізнес, створюючи приголомшливі відео, анімацію, брендинг, макети, презентації, графіку та професійні веб-сайти!
Move.ai
move.ai
ЗВІЛЬНІТЬ ВАШ РУХ. ЗАПОЛОВІТЬ СВОЮ УЯВУ. Ніяких костюмів, жодних обмежень. Зйомка руху з високою точністю стала простою.
Jitter
jitter.video
Легко анімуйте свої проекти. Експортуйте свої творіння як відео або GIF. Все у вашому браузері.
Steve.ai
steve.ai
Steve.AI — це програма для створення онлайн-відео, яка допомагає будь-кому створювати відео та анімацію за лічені секунди.
Biteable
biteable.com
Створюйте брендові відео з провідним онлайн-виробником відео. Biteable — це провідне рішення для створення стислого, привабливого брендового відеовмісту.
Vyond
vyond.com
Експертні результати без зусиль. Створюйте захоплюючі відео за лічені секунди. Vyond — це платформа для створення відео на основі штучного інтелекту, яка дає можливість студії виробництва відео — від написання сценарію до готового відео — прямо у вас під рукою. Використовуйте Vyond Go, перший у галу...
Moovly
moovly.com
Будучи найбільш насиченим на ринку інструментом для створення відео на основі ШІ, Moovly надає все необхідне вам і вашій організації для створення професійно виглядаючих відео чи презентацій за лічені хвилини. Розроблене спеціально для бізнесу та для бездоганної інтеграції з вашим поточним робочим п...
Magic Studio
magicstudio.com
Photobooth використовує ваші власні фотографії, щоб підготувати спеціальну модель штучного інтелекту, яка представляє вашу зовнішність, а потім може створити ваші знімки голови та зображення профілю в різних стилях, змодельованих штучним інтелектом. Якість Profile Pictures Photo Booth безпосередньо ...
PixCap
pixcap.com
Pixcap — це веб-дизайн-платформа, призначена для брендів, стартапів і креативних агентств будь-якого розміру, що дозволяє їм швидко створювати ефектний 3D-дизайн брендингу. Інтеграція 3D-елементів у брендинг, рекламу, презентації продуктів і вміст соціальних мереж виявилася значно більш захоплюючою,...
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate — це технологічна компанія, яка займається розробкою простого у використанні, але потужного програмного забезпечення, зокрема програми для створення анімації, створення анімації для дошок, створення анімації персонажів і створення бізнес-відео. Програмування не потрібне, кожен може вик...
GreenSock Animation Platform
gsap.com
Думайте про GSAP як про швейцарський армійський ніж анімації...але краще. Він анімує все, чого може торкнутися JavaScript (властивості CSS, об’єкти бібліотеки canvas, SVG, загальні об’єкти тощо), і вирішує незліченну кількість невідповідностей браузера, і все це надзвичайно швидко (до 20 разів швидш...