Videoleap — це потужна та творча програма для редагування відео, створена Lightricks. Він розроблений, щоб зробити редагування відео простішим, швидшим і інтуїтивнішим, незалежно від рівня досвіду. Він пропонує користувачам низку інструментів для редагування, готові шаблони, ексклюзивні звукові ефекти, наклейки, шрифти, відеоматеріали тощо. Videoleap надає просту у використанні платформу, яка дозволяє користувачам створювати приголомшливі візуальні ефекти лише кількома дотиками. Крім того, додаток отримав рейтинг 4,5 зірки від понад 130 000 користувачів, 920 тисяч підписників у соціальних мережах і 75 мільйонів завантажень. Це чудовий додаток для тих, хто тільки починає займатися редагуванням відео, а також для досвідчених режисерів. За допомогою Videoleap користувачі можуть підключатися до свого творчого потоку та з легкістю персоналізувати кожен кадр.

Вебсайт: videoleapapp.com

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