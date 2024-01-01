Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «VideoCom» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

VideoCom — це універсальна платформа для створення та обміну цікавими відеопрезентаціями, демонстраціями, посібниками, інструкціями та навчальними матеріалами. Це дозволяє робити записи екрану з озвученням і анотаціями, персоналізувати слайди, додаючи веб-камеру та різні мультимедіа, додавати інтерактивні виклики до дій і легко ділитися записаними відео як посилання або завантажений файл.

Вебсайт: videocom.com

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