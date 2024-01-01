VideoCom

VideoCom

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Вебсайт: videocom.com

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VideoCom — це універсальна платформа для створення та обміну цікавими відеопрезентаціями, демонстраціями, посібниками, інструкціями та навчальними матеріалами. Це дозволяє робити записи екрану з озвученням і анотаціями, персоналізувати слайди, додаючи веб-камеру та різні мультимедіа, додавати інтерактивні виклики до дій і легко ділитися записаними відео як посилання або завантажений файл.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для відеозв'язку

Вебсайт: videocom.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «VideoCom». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Zight

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