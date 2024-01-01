Онлайн-відеоредактор Vidds.co — це інструмент, розроблений для спрощення процесу створення відео, що дозволяє швидко та без зусиль створювати професійний контент. Ця платформа може похвалитися універсальністю, надаючи користувачам можливість створювати низку типів відео, таких як відео про продукти Shopify, відео метареклами, Instagram Stories, відео в соціальних мережах, відео про нерухомість, відео на YouTube, відео про маркетинг електронною поштою, редакційні відео та брендинг роботодавця. відео. Він оснащений рядом функцій та інструментів, які полегшують додавання аудіо, зображень і тексту до відео. Користувачі також можуть додавати субтитри, переходи та водяні знаки, змінювати швидкість відео, фільтрувати відео, об’єднувати відео та навіть конвертувати відео у формат GIF. Він пропонує унікальний відеогенератор штучного інтелекту, який використовує штучний інтелект для створення відео, а також інструмент штучного інтелекту Blog to Video, який перетворює вміст блогу у формат відео. Крім того, він надає розширені інструменти редагування, такі як онлайн-обрізувач відео та відеоредактор Tiktok. Інструмент розроблений таким чином, щоб бути легкодоступним, з можливістю для користувачів негайно розпочати редагування, що робить його універсальним центром для всіх потреб онлайн-редагування відео.

Вебсайт: vidds.co

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