Альтернативи - Viaplay Finiland
Netflix
netflix.com
Дивіться фільми та телешоу Netflix онлайн або транслюйте прямо на смарт-телевізор, ігрову консоль, ПК, Mac, мобільний телефон, планшет тощо.
HiTV
gohitv.com
Дивіться онлайн безкоштовно останні корейські драми з HD англійськими субтитрами. Дивіться найшвидше оновлені корейські драми у всій мережі. Підтримується кілька пристроїв. Насолоджуйтесь найкращими враженнями від перегляду на HiTV.
Disney+
disneyplus.com
Будьте в курсі Disney+: найкраще місце для трансляції фільмів і шоу від Disney, Pixar, Marvel, Star Wars і National Geographic.
Loklok
loklok.com
Loklok — це універсальна платформа потокового відео для перегляду телешоу, фільмів, анімації з усього світу! З великою різноманітністю ексклюзивних фільмів ви можете вибрати багатомовні субтитри та якість зображення Ultra-HD 4k, щодня виходять популярні нові фільми! - loklok
JioCinema
jiocinema.com
JioCinema – дивіться улюблені телевізійні шоу, фільми, дитячі, музичні відео – гінді, тамільська, бенгальська, каннада, маратхі, бходжпурі з кольорами, Sony, Zee, MTV, Disney у HD.
Amazon Prime Video
primevideo.com
Насолоджуйтесь ексклюзивними Amazon Originals, а також популярними фільмами та телешоу. Дивіться в будь-який час і в будь-якому місці. Почніть безкоштовну пробну версію.
Crunchyroll
crunchyroll.com
Crunchyroll, Inc. — американський дистриб’ютор, видавець і ліцензійна компанія, що займається трансляцією аніме, манги та дорами. Заснований у 2006 році групою випускників Каліфорнійського університету в Берклі, канал дистрибуції та партнерська програма Crunchyroll надає вміст 70 мільйонам зареєстро...
Hotstar
hotstar.com
Disney+ Hotstar — це найбільша в Індії платформа потокового передавання преміум-класу з понад 100 000 годин драм і фільмів 17 мовами, а також трансляціями всіх великих світових спортивних подій.
SonyLIV
sonyliv.com
SonyLIV — це індійська потокова платформа Freemium, яка належить Sony Pictures Networks India. SonyLIV був представлений у 2013 році як перша служба OTT в Індії. як сервіс потокового передавання, він передає контент зі своїх локальних мереж, включаючи фільми, телесеріали, спортивні матчі в прямому е...
DStv Now
now.dstv.com
Дивіться DStv онлайн. Транслюйте спортивні трансляції в прямому ефірі, переглядайте улюблені телешоу, фільми та дитячі шоу на мобільному телефоні, веб-браузері, смарт-телевізорі тощо.
MX Player
mxplayer.in
Одна з найкращих платформ OTT в Індії, MX Player – це безкоштовна служба потокового відео, якою ви можете користуватися на своєму ноутбуці, телевізорі, мобільному телефоні та інших розумних пристроях.
Hulu
hulu.com
Дивіться телепередачі та фільми онлайн. Транслюйте телесеріали South Park, Empire, SNL, Modern Family і популярні фільми на своїх улюблених пристроях. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз. Скасувати будь-коли.
HBO Max
hbomax.com
Привітайтеся з HBO Max, потоковою платформою, яка об’єднує весь HBO разом із ще більшою кількістю ваших улюблених фільмів і серіалів, а також нові Max Originals.
Showmax
showmax.com
Showmax — це онлайн-служба відео на вимогу за підпискою, яка була запущена в Південній Африці 19 серпня 2015 року. Showmax використовує стратегію локалізації, щоб протистояти визнаним конкурентам відео на вимогу, зосереджуючись на місцевому вмісті та партнерстві з операторами мобільного зв’язку.
Peacock TV
peacocktv.com
Дивіться телешоу та фільми онлайн разом з Peacock. Транслюйте культові шоу та фільми, ексклюзивні оригінали Peacock, живі новини та спорт тощо.
ZEE5
zee5.com
Дивіться прем’єри своїх улюблених епізодів телешоу за день до телетрансляції на ZEE5 та досліджуйте блокбастери, понад 100 оригінальних матеріалів, музичні відео, телеканали в прямому ефірі, новини у HD-якості та мовою на ваш вибір.
Shahid
shahid.mbc.net
Shahid - ﺷﺎﻫﺪ, ваша платформа преміум-класу для широкого спектру найкращих оригіналів арабською мовою, ексклюзивних серіалів і прем’єр фільмів, прямого телебачення тощо.
SkyShowtime
skyshowtime.com
SkyShowtime – це абсолютно новий потоковий сервіс із ексклюзивними фільмами та серіалами. SkyShowtime – це абсолютно нова служба потокового передавання, яка є новою домівкою для розважальних блокбастерів. Унікальний каталог, наповнений захоплюючим і захоплюючим вмістом, включаючи нові та ексклюзивн...
Tubi
tubitv.com
Дивіться безкоштовні фільми та телешоу онлайн у форматі HD на будь-якому пристрої. Tubi - безкоштовна трансляція фільмів і ТБ.
Max
max.com
Макс – це той, хто дивиться HBO, хіт-серіали, фільми, реаліті-шоу тощо. Це все тут. Культовий серіал, фільми, відзначені нагородами, свіжі оригінали та сімейні улюблені фільми про Гаррі Поттера, Всесвіт DC і HBO. Відкрийте для себе найкращі розваги для будь-якого настрою. Представляємо Макса – того...
Rakuten Viki
viki.com
Дивіться азіатські телешоу та фільми онлайн БЕЗКОШТОВНО! Корейські драми, китайські драми, тайванські драми, японські драми, новини та події Kpop і Kdrama від Soompi, а також оригінальні постановки – із субтитрами англійською та іншими мовами.
WeTV
wetv.vip
Нарешті тут можна подивитися оригінальні та популярні шоу, драми та вар’єте! WeTV представляє вибрані та найпопулярніші шоу та драми, які ви можете транслювати з преміум-класом.
Apple TV+
apple.com
Apple TV+ — це американський сервіс потокової передплати, який належить і управляється компанією Apple Inc. Запущений 1 листопада 2019 року, він пропонує добірку оригінальних фільмів і телесеріалів Apple Originals.
Kayo Sports
kayosports.com.au
Kayo Sports — це послуга підписки на трансляцію потокового відео, доступна в Австралії, що належить Streamotion (дочірній компанії Foxtel). Послуга пропонує спортивні трансляції в прямому ефірі та на замовлення від Fox Sports, ESPN, beIN Sports і Racing.com.
iQIYI
iq.com
iQiyi (爱奇艺,愛奇藝) — це провідний у світі веб-сайт потокового передавання фільмів і відео, який пропонує послуги OTT, зокрема різноманітні телесеріали, фільми, шоу, анімацію та інший якісний вміст. Наш чудовий контент і послуги дозволяють дивитися досхочу в будь-який час і в будь-якому місці.
MUBI
mubi.com
Дивіться справді чудове кіно. Де б ти не був. Без реклами. Коли-небудь. Від нових директорів до лауреатів. Красиві, цікаві, неймовірні фільми — кожен день новий фільм. Транслюйте зараз. Завантажте, щоб дивитися офлайн. Почніть безкоштовну 7-денну пробну версію зараз.
Viu
viu.com
Viu є гонконзьким постачальником потокового потокового відео від Viu International Ltd, компанії PCCW Group.
discovery+
discoveryplus.com
Discovery+ (вимовляється Discovery Plus; стилізовано як Discovery+) — це сервіс потокового передавання, що належить Discovery, Inc. Сервіс зосереджується на фактичних програмах, зібраних із бібліотек основних брендів каналів Discovery, а також оригінальних серіалів (часто передбачають побічні дії іс...
fuboTV
fubo.tv
Дивіться НФЛ, МЛБ, НБА, НХЛ, НАСКАР, студентський футбол NCAA, студентський баскетбол NCAA, футбол MLS, відбіркові матчі Чемпіонату світу з футболу, Лігу чемпіонів, Англійську Прем'єр-лігу, ЛаЛігу, Бундеслігу тощо в прямому ефірі. Крім того, дивіться відомі телевізійні серіали, новини в прямому ефір...
Stan.
stan.com.au
Stan — це провідний місцевий потоковий сервіс Австралії, який пропонує необмежений доступ до тисяч годин телевізійних шоу, фільмів і оригінальної продукції з усього світу. Розпочніть 30-денну безкоштовну пробну версію без реклами та контрактів із блокуванням. Дивіться Стена в будь-який час і будь-де...