Отримайте всю інформацію (розклад, тарифи, станції), щоб спланувати поїздку поїздом Канадою та забронювати квитки. Via Rail Canada Inc., що працює як Via Rail або Via, є канадською коронною корпорацією, якій доручено керувати міжміськими пасажирськими залізничними перевезеннями в Канаді.

Вебсайт: viarail.ca

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Via Rail Canada». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.