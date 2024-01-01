Альтернативи - Very Good Security

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. – це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн-платежів, яка підтримує грошові перекази в Інтернеті та є електронною альтернативою традиційним паперовим методам, таким як чеки та грошові перекази. Компанія працює як платіжний процесор для онлайн-продавців, са...

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer — американська фінансова компанія, яка надає онлайн-переказ грошей, послуги цифрових платежів і забезпечує клієнтів оборотним капіталом.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.

Recurly

Recurly

recurly.com

Recurly забезпечує керування рахунками за передплату корпоративного рівня для тисяч компаній у всьому світі.

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Rapyd, глобальна фінансово-технологічна організація, створила провідну в світі глобальну платіжну мережу, що дозволяє компаніям інтегрувати локальні методи оплати через єдиний API.

Solidgate

Solidgate

solidgate.com

Приймати онлайн-платежі. Наша універсальна платформа обробки платежів забезпечує безперебійні онлайн-покупки та оптимізовану платіжну інфраструктуру. Увімкніть картковий еквайринг і локальні способи оплати по всьому світу: на настільному комп’ютері, мобільному пристрої та в програмі.

Zooz

Zooz

zooz.com

Zooz – це технологічна компанія, яка надає платіжну платформу, розроблену для того, щоб допомогти торговцям підвищити ефективність платежів.

GPayments

GPayments

gpayments.com

GPayments утвердилася як лідер ринку вже понад 3 десятиліття, надаючи рішення для запобігання шахрайству за допомогою штучного інтелекту. Використання нами надійної автентифікації клієнта (SCA) вселяє впевненість у процес запобігання шахрайству. Ми пишаємося тим, що створюємо та впроваджуємо наші рі...

BridgerPay

BridgerPay

bridgerpay.com

BridgerPay — це перша в світі платформа платіжних операцій, створена для автоматизації ВСІХ платіжних потоків за допомогою інтерфейсу, схожого на Lego, що дає змогу БУДЬ-ЯКОМУ бізнесу масштабувати свої платежі, статистику та дохід за допомогою безкодового, уніфікованого та агностичного програмного з...

IXOPAY

IXOPAY

ixopay.com

IXOPAY — це високорозширювана й PCI-сертифікована платформа керування платежами для клієнтів White Label і Enterprise Merchants. Сучасна архітектура, що легко розширюється, забезпечує організацію платежів, забезпечує інтелектуальну маршрутизацію та функції каскадування, а також найсучасніше управлін...

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадська фінтех-компанія, яка прискорює бізнес клієнтів у всьому світі. Модульна, гнучка та масштабована технологія Nuvei дозволяє провідним компаніям приймати платежі наступного покоління, пропонувати всі варіанти виплат і користуватися перевагами емісії карток, ...

MONEI

MONEI

monei.com

Рішення платіжного шлюзу MONEI є вибором багатьох європейських компаній електронної комерції. Його архітектура перемогла в програмі Amazon AWS Startup Architecture of the Year (Іберійський регіон). MONEI спрощує цифрові платежі, щоб онлайн-бізнеси могли приймати всі основні та альтернативні методи о...

Spreedly

Spreedly

spreedly.com

Spreedly — це платформа оркестровки платежів. Організації, які швидко розвиваються, виходять на нові ринки, прагнуть обмежити свій тягар відповідності або знизити витрати на платежі, часто виявляють, що вони не можуть адаптувати свою інфраструктуру для прийому платежів у спосіб, який вимагає їхній б...

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