Альтернативи - Verizon Business

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

Tumblr (стилізований під tumblr і вимовляється як «тумблер») — це американський веб-сайт для мікроблогів і соціальних мереж, заснований Девідом Карпом у 2007 році та наразі належить Automattic. Сервіс дозволяє користувачам публікувати мультимедійний та інший контент у короткому блозі. Користувачі мо...

Feedly

Feedly

feedly.com

Feedly (стилізований як feedly) — програма-агрегатор новин для різних веб-браузерів і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Він також доступний як хмарна служба. Він збирає стрічки новин із різноманітних онлайн-джерел, щоб користувач міг налаштувати та поділитися ними з іншими. Feedly б...

Spectrum

Spectrum

spectrum.com

Charter Communications, Inc., є американською телекомунікаційною та мас-медіа компанією, яка надає послуги під брендом Charter Spectrum.

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.

Planoly

Planoly

planoly.com

Керуйте, плануйте та розкладайте публікації в Instagram зі свого комп’ютера та мобільного телефону. Створіть цілісну стрічку Instagram і керуйте кількома обліковими записами Instagram.

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

Просте у використанні програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яке дозволяє залишатися організованим, економити час і легко керувати папкою "Вхідні", публікаціями, звітами, моніторингом і інструментами командної співпраці.

Tailwind

Tailwind

tailwindapp.com

Інструмент, схожий на маркетингову команду. Tailwind автоматизує найскладніші частини вашого маркетингу в соціальних мережах, щоб ви могли розвиватися розумніше та швидше.

Sendible

Sendible

sendible.com

Підніміть історію свого бренду в соціальних мережах. Співпрацюйте зі своїми клієнтами та командами, щоб планувати, публікувати та оцінювати успішність вмісту на кожній платформі.

Brandwatch Social Media Management

Brandwatch Social Media Management

brandwatch.com

Falcon — ваша маркетингова платформа для соціальних медіа, створена на основі соціальної аналітики, залучення спільноти та управління для Facebook, Twitter, LinkedIn та Instagram.

Talkwalker

Talkwalker

talkwalker.com

Talkwalker — це неймовірно потужний інструмент аналітики та моніторингу соціальних медіа, рекомендований брендами та агентствами по всьому світу.

Snoopreport

Snoopreport

snoopreport.com

Переглядайте будь-яку активність в Instagram без встановлення програми. Подивіться, що хтось лайкає та підписується в Instagram за допомогою Snoopreport відстеження активності в Instagram

Iconosquare

Iconosquare

iconosquare.com

Збільште свою присутність в Instagram, Facebook, Twitter і LinkedIn за допомогою ексклюзивної інформації та найкращих у своєму класі інструментів керування для вашої команди. Почніть 14-денну безкоштовну пробну версію.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole — це компанія з аналітики хештегів і соціальних мереж, яка надає дані в режимі реального часу з відстеженням хештегів для Twitter, Instagram і Facebook.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.

Sociality.io

Sociality.io

sociality.io

Усе, що потрібно командам для керування каналами соціальних мереж. Створюйте масштабовані та спільні робочі процеси для планування вмісту, аналізу продуктивності, керування залученням і моніторингу конкурентів.

Exolyt

Exolyt

exolyt.com

Провідний інструмент аналітики TikTok, який допомагає компаніям аналізувати облікові записи TikTok, отримувати глибокі звіти та експортувати дані.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток для бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел біз...

Awario

Awario

awario.com

Почніть моніторинг бренду безкоштовно! Відстежуйте згадки в веб-джерелах, аналізуйте свою конкуренцію, стежте за своїми нішевими впливовими людьми та знаходьте потенційних клієнтів у соціальних мережах!

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Найкраща у своєму класі служба моніторингу медіа для телебачення, радіо, новин, подкастів і соціальних мереж, а також найточніша база даних контактів зі ЗМІ в галузі.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати ефективність і виявляти впливових осіб. BuzzSumo підтримує стратегії понад 500 тис. маркетологів і...

Brand24

Brand24

brand24.com

Brand24 надає вам миттєвий доступ до згадок про ваш бренд у мережі.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.

Netvibes

Netvibes

netvibes.com

NETVIBES надає можливості аналізу даних, які розкривають інформаційний інтелект, щоб користувачі отримували інформацію, яка сприяла інноваціям у галузі та підвищувала продуктивність.

Statusbrew

Statusbrew

statusbrew.com

Взаємодіяйте з клієнтами в соціальних мережах. Statusbrew — це інструмент для взаємодії з соціальними мережами, який об’єднує вашу папку «Вхідні» в соціальних мережах, об’єднує вашу команду та створює автоматизовані робочі процеси. І, є більше.

eclincher

eclincher

eclincher.com

Відкрийте для себе eclincher, єдину платформу для керування соціальними медіа, яка вам коли-небудь знадобиться! Перемагайте соціальні мережі та отримайте контроль над своїми маркетинговими завданнями в соціальних мережах!

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