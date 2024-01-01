Підтвердження даних Pengguna Dengan Verifikasi Terintegrasi платформи. Kembangkan infrastruktura digital perusahaan Anda dengan sistem keamanan yang otomatis dan terintegrasi di Verihubs dengan tehnologie otentikasi and verifikasi user. Verihubs — це платформа для ідентифікації та прийняття рішень про ризики для Індонезії. Ми допомогли більш ніж 290 провідним підприємствам/стартапам у багатьох секторах, включаючи банки, фінтех, електронну комерцію, страхування та інші цифрові сектори, щоб запобігти випадкам шахрайства. Наша технологія розпізнавання обличчя (FR) на основі штучного інтелекту, яка отримала перше місце в Індонезії за версією Національного інституту стандартів і технологій (NIST) з точки зору продуктивності та точності, стала основним елементом запобігання шахрайству в цю нову еру цифрового прискорення. Нашим рішенням довіряють BCA — найбільший приватний банк в Індонезії, IFG (одна з найбільших державних страхових компаній), Commonwealth Bank, Maybank, Bukalapak, FAZZ, ULA та багато інших лідерів галузі.

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