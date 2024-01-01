Альтернативи - Veriff

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...

Ondato

Ondato

ondato.com

Ondato — це технологічна компанія, яка оптимізує процеси, пов’язані з KYC і AML, використовуючи передові інструменти рішень штучного інтелекту, які охоплюють повний спектр проблем відповідності, від реєстрації нових клієнтів до повної бази даних для постійного моніторингу клієнтів.

Onfido

Onfido

onfido.com

Цифрова ідентифікація стала простою. Створіть довіру під час реєстрації та за її межами за допомогою повного рішення цифрової ідентифікації на основі штучного інтелекту, створеного, щоб допомогти вам знати своїх клієнтів онлайн. Автоматизація дозволяє залучати нових клієнтів і зменшувати витрати, д...

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube є провідною платформою SaaS для онлайн-підтвердження особи, AML і KYC рішень. Перевірте особу своїх клієнтів за лічені секунди. Спробуйте нас сьогодні!

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis Legal & Professional є провідним світовим постачальником юридичної, нормативної та бізнес-інформації та аналітики, яка допомагає клієнтам підвищити продуктивність, покращити процес прийняття рішень і результати, а також просувати верховенство права в усьому світі. LexisNexis допомагає юр...

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Єдине рішення для боротьби з шахрайством, ефективне на понад 99% у роздрібній торгівлі, фінансових послугах, правоохоронних органах і галузях із віковими обмеженнями.

Luxand.cloud

Luxand.cloud

luxand.cloud

Інтегруйте розпізнавання облич у свій веб-сайт, програму чи програмне забезпечення за допомогою нашого хмарного API. Точне розпізнавання та порівняння людських облич. Визначайте людей, яких раніше позначили на зображеннях. Визначте вік, стать та емоції на фото.

Persona

Persona

withpersona.com

Служба онлайн-підтвердження ідентифікатора, яка допоможе будь-якій компанії з будь-якої галузі збирати, перевіряти та керувати ідентифікаційними даними користувачів протягом життєвого циклу клієнта.

Yoti

Yoti

yoti.com

Yoti Age Verification використовує поєднання технології штучного інтелекту, захисту від спуфінгу та перевірки автентичності документів, щоб ви могли бути впевнені у віці своїх клієнтів.

Token of Trust

Token of Trust

tokenoftrust.com

Звіти про репутацію споживачів Token of Trust® — це найпростіший спосіб для споживачів підтвердити свою особу компаніям та іншим. Компанії можуть використовувати платформу ідентифікації Token of Trust для перевірки споживачів під час реєстрації облікового запису, під час оформлення замовлення або в ...

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub — це єдина платформа перевірки, яка забезпечує безпеку всього шляху користувача. За допомогою настроюваних рішень KYC/AML, KYB, моніторингу транзакцій і запобігання шахрайству від Sumsub ви можете організовувати процес перевірки, запрошувати більше клієнтів у всьому світі, відповідати вимогам...

Socure

Socure

socure.com

Ідентичність починається тут. Точна перевірка та залучення нових клієнтів за допомогою Socure, провідного постачальника рішень для перевірки цифрової особи та шахрайства.

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