Verifact AI

VerifactAI працює як засіб перевірки плагіату, але для фактів: ви вводите текст, він аналізує написане та намагається знайти джерела в Google. Таким чином ви зможете перевірити текст на помилки чи галюцинації ШІ перед публікацією. Ми використовуємо запатентовані алгоритми машинного навчання, які розуміють, які твердження потрібно перевірити, а потім шукаємо в Інтернеті одне за одним інші джерела, які говорять те саме. І знаєте, що найкраще? Це займає лише хвилину на одне повідомлення!

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