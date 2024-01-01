WebCatalog

Verifact AI

Verifact AI

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: verifactai.app

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Verifact AI» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

VerifactAI працює як засіб перевірки плагіату, але для фактів: ви вводите текст, він аналізує написане та намагається знайти джерела в Google. Таким чином ви зможете перевірити текст на помилки чи галюцинації ШІ перед публікацією. Ми використовуємо запатентовані алгоритми машинного навчання, які розуміють, які твердження потрібно перевірити, а потім шукаємо в Інтернеті одне за одним інші джерела, які говорять те саме. І знаєте, що найкраще? Це займає лише хвилину на одне повідомлення!

Вебсайт: verifactai.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Verifact AI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Quetext

Quetext

quetext.com

ScienceAlert

ScienceAlert

sciencealert.com

Plagiarism Detector

Plagiarism Detector

plagiarismdetector.net

PlagiarismCheck.org

PlagiarismCheck.org

plagiarismcheck.org

Plagly

Plagly

plagly.com

GPTKit

GPTKit

gptkit.ai

Checkatrade

Checkatrade

checkatrade.com

Dupli Checker

Dupli Checker

duplichecker.com

Originality.ai

Originality.ai

originality.ai

VerifactAI

VerifactAI

verifactai.app

Prepostseo

Prepostseo

prepostseo.com

SentiOne

SentiOne

sentione.com

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.