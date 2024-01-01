Альтернативи - Veremark

ID.me

ID.me

id.me

ID.me спрощує те, як люди підтверджують свою особу та розповсюджують її в Інтернеті.

Plaid

Plaid

plaid.com

Технологічний рівень для фінансових послуг

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Платежі для цифрової Індії. Найшвидший і найпростіший спосіб збирати платежі та здійснювати виплати для підприємств, що розвиваються

Ondato

Ondato

ondato.com

Ondato — це технологічна компанія, яка оптимізує процеси, пов’язані з KYC і AML, використовуючи передові інструменти рішень штучного інтелекту, які охоплюють повний спектр проблем відповідності, від реєстрації нових клієнтів до повної бази даних для постійного моніторингу клієнтів.

Onfido

Onfido

onfido.com

Цифрова ідентифікація стала простою. Створіть довіру під час реєстрації та за її межами за допомогою повного рішення цифрової ідентифікації на основі штучного інтелекту, створеного, щоб допомогти вам знати своїх клієнтів онлайн. Автоматизація дозволяє залучати нових клієнтів і зменшувати витрати, д...

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube є провідною платформою SaaS для онлайн-підтвердження особи, AML і KYC рішень. Перевірте особу своїх клієнтів за лічені секунди. Спробуйте нас сьогодні!

Veriff

Veriff

veriff.com

Veriff — це глобальна компанія, що надає послуги верифікації особи, заснована та розташована в Таллінні, Естонія. Компанія пропонує послуги для онлайн-бізнесу для запобігання спробам шахрайства та сприяння дотриманню нормативних вимог. Пропонуючи захист від шахрайства та крадіжки особистих даних, Ve...

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Єдине рішення для боротьби з шахрайством, ефективне на понад 99% у роздрібній торгівлі, фінансових послугах, правоохоронних органах і галузях із віковими обмеженнями.

Persona

Persona

withpersona.com

Служба онлайн-підтвердження ідентифікатора, яка допоможе будь-якій компанії з будь-якої галузі збирати, перевіряти та керувати ідентифікаційними даними користувачів протягом життєвого циклу клієнта.

Trulioo

Trulioo

trulioo.com

Trulioo є лідером у сфері глобальної перевірки особи, що забезпечує миттєве підтвердження особи в Інтернеті для понад 5 мільярдів людей у ​​195+ країнах.

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow — це відзначене нагородами хмарне програмне забезпечення з високим ступенем безпеки KYC (знай свого клієнта), ID&V (ідентифікація та перевірка), яке допомагає командам із відповідності здійснити цифрову трансформацію від оптимізації їхніх процесів до покращеної видимості в масштабі. Завдяки...

Prembly

Prembly

prembly.com

Інфраструктура безпеки та відповідності для ринків, що розвиваються. Сотні цифрових компаній на ринках, що розвиваються, довіряють підтвердження особи, виявлення/попередження шахрайства та перевірки даних; безпечно залучати клієнтів і здійснювати безперебійні транзакції через кордони з довірою та б...

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub — це єдина платформа перевірки, яка забезпечує безпеку всього шляху користувача. За допомогою настроюваних рішень KYC/AML, KYB, моніторингу транзакцій і запобігання шахрайству від Sumsub ви можете організовувати процес перевірки, запрошувати більше клієнтів у всьому світі, відповідати вимогам...

Everlance

Everlance

everlance.com

Everlance — це різновид програмного забезпечення для обліку кілометражу та витрат, яке допомагає компаніям зменшити витрати на відшкодування, заощадити час і надати мобільним працівникам привабливі переваги при роботі. Маючи понад 3 мільйони користувачів, Everlance відомий як простий у використанні,...

Loqate

Loqate

loqate.com

Покращуйте якість даних, фіксуючи правильні адреси у Великобританії. Збільште кількість конверсій і покращте взаємодію з користувачами за допомогою перевірки адреси поштового індексу та технології геокодування.

Vouched

Vouched

vouched.id

Vouched — це відзначений нагородами штучний інтелект і комп’ютерне зір, які забезпечують наскрізну візуальну перевірку ідентифікації, KYC, KYP і виявлення шахрайства онлайн в режимі реального часу. Експерт із більш ніж 600 державних документів, що посвідчують особу, у понад 70 країнах, Vouched допом...

PlanetVerify

PlanetVerify

planetverify.com

PlanetVerify спрощує/автоматизує повторюваний процес збору персональних даних нових клієнтів, співробітників або кандидатів на роботу. Це інтелектуально дозволяє користувачеві надавати всі свої власні дані через власний пристрій, заощаджуючи час і гроші. Коли організації часто приймають на роботу, у...

Checkboard

Checkboard

checkboard.com

Checkboard — це ваша універсальна платформа для відповідності. Компанія Checkboard, що базується у Великій Британії, пропонує юридичним фірмам, конвеїансам, агентам з нерухомості, орендодавцям і забудовникам можливість виконувати найцінніші перевірки AML, KYC і біометричних ідентифікаційних перевіро...

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

З Yardstik ви виконуєте менше перевірок і отримуєте помітно кращі результати. Наша революційна технологія послідовного відбору скорочує непотрібні кроки та прискорює оцінювання кандидатів, заощаджуючи ваш час і гроші. І це лише початок. Від вашого імені ми продовжуватимемо кидати виклик давній галуз...

Trust Swiftly

Trust Swiftly

trustswiftly.com

Trust Swiftly дозволяє компаніям легко додавати кілька методів перевірки своїх клієнтів. Щоб розпочати роботу, не потрібно кодувати, а розширені робочі процеси можна створювати за допомогою інтеграції з наявними інструментами шахрайства. Ми допомагаємо компаніям адаптовано боротися з шахрайством, за...

Ocrolus

Ocrolus

ocrolus.com

Ocrolus — це платформа ШІ для документів, яка дозволяє швидше та точніше приймати фінансові рішення. Компанія аналізує документи з точністю понад 99%, незалежно від формату чи якості, підтримуючи сотні типів документів, включаючи банківські виписки, квитанції про оплату праці та податкові форми. Ocr...

RemoteDesk

RemoteDesk

remotedesk.com

RemoteDesk є надійним партнером, який революціонізує спосіб захисту конфіденційної інформації в організаціях і забезпечення відповідності вимогам у сучасному динамічному робочому середовищі. Вона спеціалізується на наданні передових рішень, які використовують потужність комп’ютерного зору AI для вир...

Evrotrust

Evrotrust

evrotrust.com

Evrotrust — це постачальник електронних ідентифікаційних та довірчих послуг, місія якого — допомогти підприємствам трансформувати свої послуги та розвивати стійкі цифрові канали. Створені з баченням переосмислити спосіб перевірки особи в Інтернеті, ми прагнемо надавати безпечні, ефективні та зручні ...

Pipl

Pipl

pipl.com

Pipl – це компанія, що займається ідентифікацією. Ми використовуємо багатоваріантне зв’язування, щоб встановити глибокі зв’язки між понад 28 мільярдами унікальних ідентифікаторів — електронною поштою, мобільним телефоном, соціальними мережами та іншими даними, які охоплюють увесь світ. Наші рішення ...

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy — це глобальна комплексна платформа для перевірки особи, запобігання шахрайству та дотримання нормативних вимог, найбільш відома завдяки своїй наскрізній службі перевірки ідентифікатора. Поєднуючи штучний інтелект, біометричні технології та власну команду експертів KYC, iDenfy допомагає запоб...

Token of Trust

Token of Trust

tokenoftrust.com

Звіти про репутацію споживачів Token of Trust® — це найпростіший спосіб для споживачів підтвердити свою особу компаніям та іншим. Компанії можуть використовувати платформу ідентифікації Token of Trust для перевірки споживачів під час реєстрації облікового запису, під час оформлення замовлення або в ...

Cognito

Cognito

cognitohq.com

Перевірка особистості Cognito забезпечує миттєву відповідність KYC і AML, перевірку списку спостереження та багато іншого в усьому світі за допомогою лише кількох рядків коду.

GOVX

GOVX

govx.com

Тисячі провідних брендів використовують GOVX ID, щоб миттєво та безпечно підтверджувати право клієнтів на ексклюзивні знижки на своїх веб-сайтах роздрібної торгівлі чи продажу квитків, захищаючи себе від шахрайства з боку невідповідних клієнтів. Перевірка швидка, комплексна і потрібна лише один раз....

Lightico

Lightico

lightico.com

Збір документів на основі штучного інтелекту, електронні підписи, перевірка ідентифікатора та форми для безпечних і сумісних процесів клієнтів.

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