Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Venue» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Спілкування в масштабі, вирішено. Venue дозволяє швидко зростаючим командам легко проводити, організовувати та ділитися всіма роздачами, вебінарами та важливими командними подіями — усе в одному місці.

Вебсайт: venue.live

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