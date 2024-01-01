Venue

Venue

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Вебсайт: venue.live

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Спілкування в масштабі, вирішено. Venue дозволяє швидко зростаючим командам легко проводити, організовувати та ділитися всіма роздачами, вебінарами та важливими командними подіями — усе в одному місці.

Вебсайт: venue.live

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