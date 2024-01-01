Venturz

Venturz

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Вебсайт: venturz.co

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Venturz — це комплексна стартап-платформа для підприємців, яка дозволяє запускати, розвивати та керувати своїми підприємствами в одному місці — від створення цільових сторінок і проведення маркетингових кампаній до керування клієнтами та збору коштів. Venturz дозволяє засновникам безперешкодно будувати свій бізнес під одним дахом. .

Вебсайт: venturz.co

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