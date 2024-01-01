Valon (Valon Mortgage) має на меті розширити можливості кожного домовласника. Ми віримо, що шлях до володіння житлом починається, коли ви отримуєте ключі, але триває далеко. Ми створюємо світ, де володіння будинком забезпечується легкістю, безпекою та фінансовим ноу-хау. Компанія Valon, заснована у 2019 році, має понад 200 співробітників і вже оформляє іпотечні кредити на суму понад 5 мільярдів доларів. Наша кінцева мета — стати платформою фінансового здоров’я для всіх і позбутися стресу, пов’язаного з управлінням фінансами.

Вебсайт: valon.com

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