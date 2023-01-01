Люди складні, дослідження не потребують. Набір інструментів для груп продуктів, щоб проводити безперервні інтерв’ю з користувачами, перевіряти ідеї та знати, що будувати далі.

Вебсайт: validly.app

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