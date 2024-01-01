Альтернативи - Valence
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і розширені функції дизайну,...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM використовується більш ніж 13 000 брендами та 75% зі списку Fortune 500. Qualtrics CoreXM є найбільш надійною, інтелектуальною та масштабованою універсальною платформою для управління досвідом. Qualtrics CoreXM є основоположним дослідницьким інструментом для створення, запуску та ан...
Lattice
lattice.com
Lattice — це платформа управління персоналом, яка об’єднує всі інструменти, робочі процеси та інформацію, щоб допомогти організаціям розвивати зацікавлених і високоефективних співробітників у рамках переможної культури. Поєднуючи безперервне управління продуктивністю, опитування щодо залученості спі...
Leapsome
leapsome.com
Керівники та команди відділу кадрів у перспективних компаніях (зокрема Spotify, monday.com і Unity) використовують платформу Leapsome, щоб замкнути цикл між управлінням продуктивністю, залученням працівників і навчанням. Як платформа для сприяння людям, Leapsome поєднує інструменти для управління ці...
Schoox
schoox.com
Schoox — це програмне забезпечення для навчання на робочому місці, орієнтоване на людей. Люди не гвинтики, і Schoox розроблено для того, як люди насправді навчаються. Ми підтримуємо зацікавленість учнів, дозволяючи вам надавати більше видів контенту, де б вони не були, від першої лінії до корпоратив...
BetterUp
betterup.com
Стимулюйте результати талантів, щоб трансформувати результати бізнесу. Обмінюйте невизначеність на впевненість за допомогою єдиної платформи, яка поєднує коучинг, науку та досвід на основі штучного інтелекту, щоб створити гнучкість, стійкість і адаптивність, необхідні вашій організації, щоб витрима...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — це багатонаціональна компанія зі спільними штаб-квартирами у Фремінгемі, Массачусетс і Дублін, яка надає хмарні (програмне забезпечення як послуга) програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM). Його рішення для соціального визнання розроблені для того, щоб співробітник...
Culture Amp
cultureamp.com
Як світовий лідер платформи для досвіду співробітників, Culture Amp революціонізує те, як понад 25 мільйонів співробітників у 6500 компаніях створюють кращий світ праці. Проста у користуванні комплексна платформа Culture Amp дає змогу компаніям будь-якого розміру та галузей трансформувати взаємодію ...
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor — це платформа наставництва, яка об’єднує засновників, маркетологів, спеціалістів із розвитку та професіоналів із продуктів із досвідченими наставниками з різних галузей. За фіксовану місячну плату користувачі можуть отримати доступ до необмеженої кількості індивідуальних сеансів, причо...
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor пропонує організаціям і корпораціям доступ до фірмової настроюваної онлайн-програми наставництва. Наша передова та продумана технологія наставництва поєднується з персоналізованим управлінням проектами, консультаціями та підтримкою для створення успішного рішення для наставництва.
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow — це наскрізна багатоканальна платформа для керування досвідом, яка об’єднує такі інструменти Customer Experience та Employee Experience, як-от NPS, Offline, Chat, Classic і 360° Surveys, які орієнтовані на мобільні пристрої, дуже привабливі та зручні для користувача. Завдяки розмовном...
Torch
torch.io
Torch — це платформа розвитку людей, яка розкриває потенціал людей, команд і організацій. За допомогою Torch ви можете запропонувати інклюзивні, інтегровані та ефективні програми навчання та наставництва, які сприятимуть успіху ваших людей і вашої організації. Провідні бренди використовують Torch, щ...
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach — це цифрова коучингова платформа, розроблена для професіоналів у сфері послуг, таких як тренери, консультанти, терапевти та тренери. З Simply.Coach ви можете: 1. Оцифрувати свої операції Заощадити до 30% часу, витраченого на адміністративну роботу! 2. Покращуйте клієнтський досвід: зав...
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50's 360 Feedback підтримує кар'єрний ріст у реальному часі. Підтримуйте нескінченний кар'єрний ріст своїх співробітників у своїй організації. 360 Feedback дозволяє співробітникам, керівникам, наставникам і тренерам запитувати, отримувати та надавати відгуки один одному. Підтримуйте самоокупний ...
Qooper
qooper.io
Програмне забезпечення Qooper Mentoring & Learning допомагає компаніям проводити масштабні програми наставництва та навчання за допомогою шаблонів дизайну програм наставництва, рішень для підбору, відстеження, навчання, керівництва, звітності з надійною інтеграцією. Обслуговуючи таких клієнтів із на...
Kahuna
joinkahuna.com
Продавайте підписки на свій досвід за допомогою ШІ. Розширте свою здатність надавати поради за допомогою спеціального штучного інтелекту, який базується на вашій унікальній базі знань.
Draup
draup.com
Draup — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена як для керівників відділу кадрів, так і для керівників продажів. Він пропонує глибоке розуміння та дані для підтримки планування робочої сили, найму талантів і розвитку навичок для керівників відділу кадрів. Завдяки даним про таланти в р...
CoachHub
coachhub.io
CoachHub — це провідна глобальна платформа розвитку талантів, яка дозволяє організаціям створювати персоналізовану, вимірювану та масштабовану програму навчання для всієї робочої сили, незалежно від відділу та рівня старшинства. Завдяки цьому організації можуть отримати численні переваги, зокрема пі...
Macorva
macorva.com
Платформа Macorva на базі штучного інтелекту революціонізує спосіб управління продуктивністю, відгуками та задоволеністю клієнтів. Наші рішення поєднують безперебійний зворотній зв’язок, розширену аналітику та штучний інтелект, щоб перетворити розуміння в цільові ресурси та плани реагування, які доп...
Edform
edform.com
Інтелектуальна платформа для кар’єри та залучення роботодавців, яка допомагає роботодавцям знаходити та виховувати талановитих студентів і випускників.
Mentornity
mentornity.com
Mentornity — це ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ НАСТАВНИЦТВА для створення та керування ЕФЕКТИВНИМИ програмами наставництва. Mentornity — це настроюване рішення, готове для наставництва ПРАЦІВНИКІВ, наставництва СПІЛЬНОТИ, зворотного наставництва, наставництва мережі випускників і наставництва ПІДПРИЄМЦІ...
Slidergap
spidergap.com
Spidergap — це онлайн-інструмент, розроблений для створення та проведення 360° оцінювання зворотного зв’язку, що робить особистий розвиток легким! Завдяки звітам із відгуками, орієнтованим на співробітників, одержувачі відгуків можуть швидко визначити пріоритети вдосконалення та вжити заходів. Spide...
Leadr
leadr.com
Leadr — це цифровий робочий простір, який допомагає організаціям створювати ефективних лідерів, які створюють здорові команди, що сприяє підвищенню результатів. Leadr надає менеджерам інструменти, необхідні для формування здорових лідерських звичок, забезпечуючи платформу для зустрічей 1:1 і командн...
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam тут, щоб допомогти радам зрозуміти суть найважливішого. Замінюючи здогадки статистичними даними, наша платформа аналітичних даних для співробітників і спільноти дозволяє розумніше та швидше приймати рішення, щоб ваша рада могла зосередити ресурси там, де вони принесуть найбільше значення...
Feebee
getfeebee.io
Feebee — це трансформаційна платформа для стартапів, яка плавно інтегрується зі Slack, щоб змінити культуру зворотного зв’язку. Він об’єднує основні інструменти, такі як 360° огляди ефективності, оцінки, визнання, цінності компанії та опитування eNPS, на одній зручній платформі. Спрощуючи управління...
Progression
progression.co
Визначайте та вимірювайте кар’єрний ріст у вашій організації за допомогою Progression — платформи номер один для розвитку кар’єри. З Progression ви можете: - створювати та візуалізувати кар'єрні рамки за години, а не місяці, за допомогою шаблонів і штучного інтелекту - створювати прості звички, які ...
Klaar
klaarhq.com
Керівники персоналу та відділи кадрів понад 150 організацій у всьому світі довіряють і люблять Klaar як їхню систему дій на основі штучного інтелекту, яка поєднує в собі безперервне управління ефективністю, планування й готовність наступників, наставництво та опитування щодо залучення працівників. З...
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic надає інструменти управління людьми та ефективністю для компаній, що розвиваються. Наша запатентована технологія поєднує сигнали залученості та вигоряння в одну оцінку StayFactor™. У поєднанні з нашим графіком аналізу організаційної мережі (ONA) ви маєте все, що вам потрібно, щоб розвива...
TaskHuman
taskhuman.com
Платформа TaskHuman підтримує співробітників, коли вони ростуть і адаптуються в унікальних сферах життя людини як особисто, так і професійно. Ми дотримуємося цілісного підходу до професійної досконалості, задовольняючи потреби всіх співробітників за допомогою коучингів з питань добробуту, розвитку л...