Vaam

Vaam

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Вебсайт: vaam.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Обмін відеоповідомленнями для відділу продажів Укладайте більше угод і бронюйте більше зустрічей швидкими й персоналізованими способами. Виділяйтеся в поштовій скриньці потенційних клієнтів, додавши відео до електронної пошти. Швидше закривайте свої угоди, переглядаючи персоналізоване відео після зустрічей. Працює та інтегрується з наявним стеком продажів.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення електронної пошти для відео

Вебсайт: vaam.io

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Альтернативи

Loom

Loom

loom.com

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Zight

Zight

zight.com

Rephrase.ai

Rephrase.ai

rephrase.ai

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Allego

Allego

allego.com

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