Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Vaam» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Обмін відеоповідомленнями для відділу продажів Укладайте більше угод і бронюйте більше зустрічей швидкими й персоналізованими способами. Виділяйтеся в поштовій скриньці потенційних клієнтів, додавши відео до електронної пошти. Швидше закривайте свої угоди, переглядаючи персоналізоване відео після зустрічей. Працює та інтегрується з наявним стеком продажів.

Вебсайт: vaam.io

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