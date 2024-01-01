v0

v0

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Вебсайт: v0.dev

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Генерувати. Уточніть. Корабель. Створіть інтерфейс користувача за допомогою shadcn/ui із простих текстових підказок і зображень.

Вебсайт: v0.dev

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