USP.ai — це інструмент для створення зображень на базі штучного інтелекту, розроблений для того, щоб допомогти авторам і авторам швидко та легко створювати високоякісні унікальні зображення блогів. Платформа базується на передових моделях глибокого навчання та перетворення тексту в зображення, що дозволяє користувачам створювати зображення з текстових описів. Користувачі можуть вибирати з ряду пропорцій і стилів зображення, а також унікальні рецепти, які вже існують. Платформа також містить плагін WordPress, який дозволяє користувачам генерувати зображення безпосередньо зі своєї інформаційної панелі WordPress. usp.ai пропонує безкоштовний план із обмеженими можливостями, а також різні платні плани з необмеженим створенням зображень і доступом до ексклюзивних функцій. Платні плани також постачаються зі стандартною або розширеною ліцензією на зображення, що дозволяє необмежене розповсюдження в Інтернеті та тиражі до 500 000 копій. Підтримка доступна електронною поштою, чатом і Discord.

Вебсайт: usp.ai

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