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USNI News — це щоденна служба новин Військово-морського інституту США, незалежної, некомерційної та позапартійної освітньої організації.

Вебсайт: news.usni.org

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