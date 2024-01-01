USNI News

USNI News

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Вебсайт: news.usni.org

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USNI News — це щоденна служба новин Військово-морського інституту США, незалежної, некомерційної та позапартійної освітньої організації.

Вебсайт: news.usni.org

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