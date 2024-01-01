Альтернативи - UserQ - Tester
UserTesting
usertesting.com
Інструменти тестування та дослідження зручності використання для покращення взаємодії з клієнтами в Інтернеті від UserTesting, платформи Human Insight. Програмне забезпечення CX № 1 у галузі G2.
Dovetail
dovetail.com
Dovetail допомагає зберігати, аналізувати та спільно працювати над дослідженнями користувачів в одному місці, спрощуючи перегляд закономірностей, дізнаватися про клієнтів і вирішувати, що робити далі. Серед наших клієнтів Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, Kayak, Mastercard,...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...
Userfeel
userfeel.com
Платіть по ходу роботи Інструмент тестування користувачів без підписки чи щомісячної плати. Отримайте кращу інформацію від нашої панелі високоякісних тестувальників всього за 30 доларів США за тестувальника.
Marker.io
marker.io
Повідомлення про помилки не повинно бути наукою. Отримайте відгуки про веб-сайт від клієнтів і колег у свій улюблений засіб відстеження помилок, не зводячи розробників з розуму.
dscout
dscout.com
Платформа якісних досліджень dscout використовує програму для мобільних пристроїв і понад 100 тисяч зацікавлених учасників, щоб ефективно знімати відео в даний момент і полегшувати аналіз...
Maze
maze.co
Чудові продукти створені на основі хороших звичок. Зробіть відкриття продукту постійним. Підтверджуйте загальні та щоденні рішення про продукт за допомогою інформації про користувачів, яку вся ваша команда може збирати, споживати та діяти.
Prolific
prolific.co
Збір даних за вимогою, самообслуговування. Prolific допомагає вам залучати високоякісних учасників дослідження для участі у вашому дослідженні, опитуванні чи експерименті.
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
User Interviews
userinterviews.com
Набирайте користувачів із нашої аудиторії з понад 450 000 перевірених споживачів і професіоналів або залучайте власну аудиторію та створюйте базу даних учасників для будь-якого типу дослідження UX.
Ruttl
ruttl.com
ruttl — це безкоштовний інструмент зворотного зв’язку для живих веб-сайтів, як і InVision, призначений для статичних веб-сайтів. Ви можете отримати відгук від свого клієнта та інформацію від вашої команди на веб-сайті в реальному часі або за посиланням. Це дає вам можливість редагувати живі веб-сайт...
Usersnap
usersnap.com
Usersnap допомагає вашому бізнесу завдяки своїй універсальній платформі зворотного зв’язку створювати кращі та успішніші продукти та послуги за допомогою відгуків клієнтів. Збирайте відгуки користувачів протягом життєвого циклу розробки продукту. Спробуйте безкоштовно.
UserZoom
userzoom.com
Дослідження UX, зроблено правильно. Завдяки системі UX Insights від UserZoom ви можете копати глибше та швидше, щоб забезпечити чудовий цифровий досвід протягом життєвого циклу розробки продукту.
Userlytics
userlytics.com
Використовуйте нашу найсучаснішу платформу для дослідження користувачів і глобальну групу з понад 1,6 мільйона, щоб покращити досвід клієнтів і користувачів.
GetWhy
getwhy.io
GetWhy – це компанія нового покоління, що займається аналізом інформації. На базі Gen. AI платформа наскрізної статистики GetWhy надає найкращу у своєму класі інформацію про споживачів з безпрецедентною швидкістю та за невелику частку вартості традиційних компаній, що займаються аналізом. GetWhy пре...
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak — це дослідницька платформа UX, готова допомогти вам у будь-яких викликах, які ви перед нею поставите. Якщо ви коли-небудь задавалися питанням, що думають і відчувають ваші користувачі щодо вашого веб-сайту, програми чи прототипу, вам більше не доведеться здогадуватися. На платформі UXtweak ...
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
Створюйте кращий цифровий досвід, спираючись на дані. Швидко й легко тестуйте будь-що, від архітектури веб-сайту до прототипів дизайну за допомогою нашого набору спеціалізованих інструментів дослідження користувачів.
Userbrain
userbrain.com
Налаштуйте свій перший користувальницький тест всього за кілька хвилин, отримайте перші результати за кілька годин. Userbrain — це ваш швидкий спосіб визначити, що працює для вашого продукту, а що ні.
PlaybookUX
playbookux.com
PlaybookUX дозволяє компаніям приймати рішення на основі даних із відповідних джерел даних. Його програмна платформа дозволяє отримати доступ до поточних або потенційних клієнтів, щоб надати відгук про бізнес-концепції, характеристики продукту та маркетинговий напрямок.
Respondent Researcher
respondent.io
Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.
Discuss
discuss.io
Створений для масштабування якісних досліджень за допомогою генеративної інформації на основі ШІ, що змінює правила гри, Discuss.io є домом для найулюбленіших у світі інструментів дослідження ринку.
Field Agent
fieldagent.net
Field Agent B2B MarketPlace об’єднує бренди, роздрібних торговців і агентства з клієнтами по всій країні та всьому світі, щоб допомогти вам виграти в роздрібній торгівлі. Наш набір швидких і доступних продуктів для роздрібної торгівлі надає клієнтам явну перевагу в обслуговуванні покупців, перемаган...
Marvin
heymarvin.com
Привіт, привіт, так приємно познайомитися. Ми Marvin, платформа якісного аналізу даних і репозиторій досліджень, розроблений, щоб допомогти вам централізувати всі знання клієнтів і розробляти орієнтовані на користувача продукти. Завдяки вдосконаленому штучному інтелекту ми автоматизуємо нудну частин...
Global App Testing
globalapptesting.com
Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу командам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у більш ніж 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на ре...
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа відеодосліджень, що базується на штучному інтелекті, дозволяє командам MR, UX та CX розуміти людей, продукти та досвід у контексті повсякденного життя. Дослідники, дизайнери та менеджери з продуктів, яких ми підтримуємо, використовують Indeemo в контекстах B2C та B2B для різноманітних...
Respondent Participant
respondent.io
Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.
RhetorAI
rhetorai.com
Швидше пристосування продукту до ринку завдяки інтерв’ю з користувачами AI. RhetorAI автоматизує опитування користувачів для швидшого пристосування продукту до ринку. Щойно ви створите посилання, наш штучний інтелект буде доступний для інтерв’ю з вашими користувачами 24 години на добу та 7 днів на...
Kraftful
kraftful.com
Kraftful надає глибокий штучний інтелект аналізу відгуків користувачів, щоб дізнатися, що потрібно вашим користувачам і як зробити ваш продукт чудовим.
Userback
userback.io
№1 ВІЗУАЛЬНА ПЛАТФОРМА ВІДГУКІВ КОРИСТУВАЧІВ Відгуки користувачів [@#!#+$?%] важкі. Ось чому понад 20 000 команд розробників програмного забезпечення обирають Userback для автоматизації, оптимізації та структурування своїх циклів зворотного зв’язку, від збору до закриття. - Збагатіть зворотній зв'...
Netigate
netigate.net
Netigate пропонує комплексне рішення для зворотного зв’язку з клієнтами та співробітниками. Отримуйте корисну інформацію та приймайте рішення на основі даних.
VWO
vwo.com
VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.
Howuku
howuku.com
Howuku — це набір інструментів, які допоможуть вам створити високоефективну взаємодію з користувачем із записом відвідувачів, тепловою картою, віджетом відгуків, A/B-тестуванням тощо.
Quallie
quallie.com
Програмне забезпечення для онлайн-фокус-груп - живі чати, щоденники та дошки обговорень, дошки оголошень, форуми, опитування та інші функції. Ви можете об'єднати всі модулі в одному дослідницькому проекті. Для якісних досліджень.
Juno
heyjuno.co
Juno — дослідницька платформа штучного інтелекту. Він взаємодіє з реальними людьми, щоб зрозуміти, що вони думають, відчувають і переживають. Juno веде інтерв’ю з користувачами та розкриває багату інформацію від вашого імені. чому Багатий і глибокий аналіз користувачів щодо швидкості та масштабова...
Wondering
wondering.com
Wondering — це платформа для опитування та опитування користувачів під керівництвом A. Ми допомагаємо командам із розробки продуктів і UX швидше отримувати відгуки від клієнтів щодо дизайну та нових концепцій будь-якою мовою та створювати кращі продукти за допомогою досліджень під керівництвом ШІ.
UX Sniff
uxsniff.com
Покращуйте UX свого веб-сайту та збільшуйте кількість конверсій за допомогою UXsniff, інструменту на базі штучного інтелекту, який автономно аналізує записи сеансів і визначає ненормальні шаблони кліків. Дозвольте UXsniff стати вашим віртуальним аналітиком UX, покращуючи UX вашого сайту та коефіцієн...
UXReality
uxreality.com
UXReality — це інклюзивна програма на основі ШІ для створення власного всесвіту даних про поведінку користувачів. Він має всі мобільні функції відстеження поведінки, такі як теплова карта, графік погляду, емоції, голос, прокручування та записи потоків кліків із відстеженням очей веб-камерою, вимірюв...
UserQ - Researcher
userq.com
UserQ — це перше повністю дистанційне рішення для дослідження користувачів, яке обслуговує дослідників і тестувальників MENA з варіантами тестування арабською та англійською мовами, використовуючи групу місцевих тестувальників. Ми прагнемо зробити дослідження UX доступними для кожного бренду, менедж...
Tobii UX Explore
tobii.com
Tobii UX Explore пропонує швидку та просту для розуміння інформацію про ваш досвід користувача, дозволяючи дивитися очима ваших користувачів. За допомогою нашої платформи тестування UX ви отримаєте доступ до точки зору користувача від першої особи з точною візуалізацією погляду, використовуючи лише ...
The User Interview Exchange
userinterviewexchange.com
User Interview Exchange – це сайт для творців, де можна перевірити та повторити продукти, які покращують наше особисте та професійне життя. * Заробляйте жетони, беручи участь в інтерв'ю з користувачами Допоможіть створити найсучасніші продукти, поділившись своїм досвідом у 30-хвилинних інтерв’ю з к...
Sticky
tobii.com
Хочете отримати кращу віддачу від своїх маркетингових інвестицій? Sticky від Tobii — це онлайн-програмне забезпечення для стеження за очима та інструмент опитування, який аналізує, як цільова аудиторія сприймає ваші креативні проекти на пристроях, якими вона найчастіше користується. Перегляньте впли...
SenseCheck
sensecheck.com
Платформа SenseCheck надає вам об’єктивний відгук про ваші маркетингові матеріали від нашої величезної групи досвідчених професіоналів. Зовнішня перспектива, яка допоможе вам покращити ваші результати та уникнути дорогих провалів. Отримайте відгук про будь-який матеріал, наприклад веб-сайти, цільові...
Saber Feedback
saberfeedback.com
Простий і гнучкий інструмент зворотного зв’язку, який розміщено на вашому веб-сайті Відкрийте лінії зв’язку зі своїми клієнтами, щоб ви могли вирішувати проблеми та підвищувати взаємодію. Виявляйте термінові помилки, покращуйте взаємодію з користувачем і зробіть перевірку якості вмісту плавнішою. ...
RapidUsertests
rapidusertests.com
Rapidusertests.com — це онлайн-служба зручності використання, яка дозволяє компаніям швидко й легко оптимізувати свої веб-сайти та програми. За 69 євро за тестувальника менеджери з продуктів, маркетологи та дизайнери зручності можуть отримати відгук про зручність використання свого веб-сайту чи рекл...
PrepsUs
prepsus.io
Програмне забезпечення для дослідження користувачів допомагає менеджерам із продуктів визначати ключові проблеми користувачів, які призведуть до бажаного продукту та результатів для бізнесу
Parative
parative.com
Parative зосереджено на тому, щоб надати практичну інформацію про використання продукту та поведінку клієнтів працівникам, які їх потребують найбільше, – командам з доходів і утримання – без підтримки з боку команди обробки даних, CDP або сховища даних. Parative розроблено, щоб допомогти командам в...
OpenQ
openq.co
OpenQ забезпечує проведення дослідницьких операцій B2B в одному місці, що підтримується 150 млн перспективних досліджень B2B, які можна шукати та фільтрувати за допомогою 20+ гранульованих фільтрів. Завдяки OpenQ CRM спеціалісти з дослідницької діяльності можуть проводити інтерв’ю, безперебійно та е...
Digsite
digsite.com
Digsite завжди був експертом у онлайн-оцінці, але ми знали, що потрібне ширше рішення, щоб задовольнити зростаючі та різноманітні вимоги клієнтів. Рішення мало бути набагато гнучкішою та інтегрованою платформою як для якісної ітерації, так і для кількісної перевірки. Ми вирішили створити цілісну інт...
Conversion Crimes
conversioncrimes.com
Conversion Crimes – це найшвидший, найпростіший і найдоступніший спосіб покращити взаємодію з користувачем і збільшити кількість конверсій на вашому сайті чи в програмі. Нехай реальні люди покажуть вам, що не так і чому - за допомогою доступного та доступного тестування зручності використання, щоб в...
Chatty Insights
chattyinsights.com
Єдине джерело правди для рішень, орієнтованих на клієнта. Збирайте та аналізуйте статистику з відгуків клієнтів, інтерв’ю тощо.
BuildUX
buildux.com
BuildUX — це перша у своєму роді комплексна платформа SaaS, яка дає змогу керівникам UX, архітекторам, дослідникам, дизайнерам і особам, які приймають рішення щодо продуктів, спільно створювати кращі та швидші стратегії UX. Завдяки нашому першому інтуїтивно зрозумілому інструменту, Persona Mapper, м...
UXTesting
uxtesting.io
UXTesting має на меті запропонувати розробникам, дизайнерам і менеджерам інструмент мобільного тестування та аналіз поведінки користувачів.
UserPeek
userpeek.com
UserPeek постає як потужний інструмент для проведення дистанційних тестів на зручність використання, забезпечуючи платформу, яка записує справжній досвід користувача з різними продуктами. Цей інтуїтивно зрозумілий інструмент дає нефільтроване уявлення про шлях користувача, що стає ще ефективнішим за...
Qualitative
qualitative.io
Якість дозволяє надзвичайно легко запрошувати, планувати та проводити сеанси дослідження користувачів.
HubUX
hubux.com
HubUX — це дослідницька операційна платформа для керування приватними панелями, якісної автоматизації, включаючи питання відеопрослуховування та опитування
Glow
glowfeed.com
Glow — це найкраща в своєму класі дослідницька технологія, яка полегшує та пришвидшує збір корисних людських ідей. Glow підтримує бренди у проведенні категорії U&A, аналізі аудиторії, стані бренду, тестуванні концепції, тестуванні на ринку, оцінці рентабельності інвестицій, ESG/діагностиці сталого р...
Blitzllama
blitzllama.com
Blitzllama — це платформа аналізу користувачів, яка допомагає командам із створення кращих продуктів. Blitzllama пропонує три продукти: * Опитування в продукті дозволяють націлюватися на конкретних користувачів і фіксувати їхню думку в реальному часі прямо у вашому продукті. Опитування в продукті —...
UX Metrics
uxmetrics.com
У UX Metrics ми прагнемо зробити онлайн-інструменти дослідження користувачів доступними для всіх. Наша зручна платформа створена як найпростіший на ринку інструмент для сортування карток і тестування дерева без шкоди для потужних функцій. Незалежно від того, чи є ви дослідником UX, дизайнером, менед...
Kantar Marketplace
kantarmarketplace.com
Kantar Marketplace – це автоматизована платформа для дослідження ринку, розроблена для професіоналів, маркетологів і агентств, які хочуть тестувати, вчитися та рухатися швидше. Платформа побудована на основі передового досвіду в галузі та перевірених методологій, що забезпечує результати за години, ...