Альтернативи - Userdoc

OneDesk

OneDesk

onedesk.com

OneDesk поєднує в собі онлайн-службу підтримки та програмне забезпечення для керування проектами. Обслуговуйте своїх клієнтів і керуйте командними проектами за допомогою однієї програми.

Accompa

Accompa

accompa.com

Хмарний програмний інструмент керування вимогами №1. Використовується відділами бізнес-аналізу, управління продуктами, інженерними та ІТ-групами в 100 компаніях. Отримайте БЕЗКОШТОВНУ пробну версію на 30 днів. Від Accompa.

Olive

Olive

olive.app

Відчуйте майбутнє прийняття рішень в ІТ та пошуку програмного забезпечення з Olive. Olive — це єдина платформа пошуку програмного забезпечення, яка поєднує в собі потужність штучного інтелекту та людський досвід, щоб допомогти вам приймати кращі рішення. Платформа Olive дає вам змогу централізуват...

Delibr

Delibr

delibr.com

Delibr AI — це помічник на основі штучного інтелекту для менеджерів із продуктів, який допомагає оптимізувати процес створення високоякісних документів про продукт. Він пропонує динамічні шаблони для дотримання найкращих практик, допомогу в написанні для генерування тексту різними способами, відгуки...

Reqstudio

Reqstudio

reqstudio.com

ReqStudio — це онлайн-рішення для компаній, яке збирає вимоги, і воно має одну основну мету — зробити ваш досвід збирання програмного забезпечення та створення документації та пройти весь процес, легкий, простий і щоб він вам сподобався. Більш ніж у 60% випадків управління проектами розробки програм...

Flow Engineering

Flow Engineering

flowengineering.com

Гнучке відстеження вимог відповідає Digital Twin. Flow – це спеціально розроблена програма, яка допомагає гнучким командам працювати швидше.

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