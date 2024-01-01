Альтернативи - Userdoc
OneDesk
onedesk.com
OneDesk поєднує в собі онлайн-службу підтримки та програмне забезпечення для керування проектами. Обслуговуйте своїх клієнтів і керуйте командними проектами за допомогою однієї програми.
Accompa
accompa.com
Хмарний програмний інструмент керування вимогами №1. Використовується відділами бізнес-аналізу, управління продуктами, інженерними та ІТ-групами в 100 компаніях. Отримайте БЕЗКОШТОВНУ пробну версію на 30 днів. Від Accompa.
Olive
olive.app
Відчуйте майбутнє прийняття рішень в ІТ та пошуку програмного забезпечення з Olive. Olive — це єдина платформа пошуку програмного забезпечення, яка поєднує в собі потужність штучного інтелекту та людський досвід, щоб допомогти вам приймати кращі рішення. Платформа Olive дає вам змогу централізуват...
Delibr
delibr.com
Delibr AI — це помічник на основі штучного інтелекту для менеджерів із продуктів, який допомагає оптимізувати процес створення високоякісних документів про продукт. Він пропонує динамічні шаблони для дотримання найкращих практик, допомогу в написанні для генерування тексту різними способами, відгуки...
Reqstudio
reqstudio.com
ReqStudio — це онлайн-рішення для компаній, яке збирає вимоги, і воно має одну основну мету — зробити ваш досвід збирання програмного забезпечення та створення документації та пройти весь процес, легкий, простий і щоб він вам сподобався. Більш ніж у 60% випадків управління проектами розробки програм...
Flow Engineering
flowengineering.com
Гнучке відстеження вимог відповідає Digital Twin. Flow – це спеціально розроблена програма, яка допомагає гнучким командам працювати швидше.