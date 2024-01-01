Usedesk

Usedesk

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Вебсайт: usedesk.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Usedesk — це платформа підтримки клієнтів для автоматизації, аналізу та покращення обслуговування клієнтів, яка допомагає підвищити лояльність клієнтів. 1. Обробка всіх запитів, відгуків і згадок про вашу компанію в одному вікні. Немає необхідності переходити між месенджерами, чатами, соціальними мережами, електронною поштою, додатками, сайтами оглядів і форумами. Все зберігається в одному місці. 2. Високошвидкісна підтримка рутинної роботи автоматизації: шаблони, тригери та автоматичні відповіді. Зберігайте історію чатів і автоматично відповідайте на типові питання, щоб більше часу проводити в нестандартних ситуаціях і питаннях. 3. Аналітика: робота відділу, агент, період. Вибирайте умови та аналізуйте результати в зручних таблицях. Наскільки швидко реагує кожен співробітник, скільки запитів опрацьовано та наскільки задоволені клієнти, тепер стає цілком зрозуміло, одним клацанням миші в розділі «Звіт». Ми знаємо, наскільки складним може бути обслуговування клієнтів, і докладаємо всіх зусиль, щоб бути не бездушною системою, а повноцінним і дружнім обслуговуванням клієнтів: - Діліться своїми знаннями офлайн і онлайн: на вебінарах, зустрічах і конференціях. - Виховувати найкращих менеджерів із обслуговування клієнтів. - І завжди тут, щоб допомогти :)
Категорії:
Business
Програмне забезпечення служби підтримки

Вебсайт: usedesk.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Usedesk». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

Help Scout

Help Scout

helpscout.net

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Playvox

playvox.com

Mojo Helpdesk

Mojo Helpdesk

mojohelpdesk.com

Ringostat

Ringostat

ringostat.com

Amio

Amio

amio.io

LabiDesk

LabiDesk

labidesk.com

Aizzy.ai

Aizzy.ai

aizzy.ai

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Cohere

Cohere

cohere.io

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