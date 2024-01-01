Usedesk — це платформа підтримки клієнтів для автоматизації, аналізу та покращення обслуговування клієнтів, яка допомагає підвищити лояльність клієнтів. 1. Обробка всіх запитів, відгуків і згадок про вашу компанію в одному вікні. Немає необхідності переходити між месенджерами, чатами, соціальними мережами, електронною поштою, додатками, сайтами оглядів і форумами. Все зберігається в одному місці. 2. Високошвидкісна підтримка рутинної роботи автоматизації: шаблони, тригери та автоматичні відповіді. Зберігайте історію чатів і автоматично відповідайте на типові питання, щоб більше часу проводити в нестандартних ситуаціях і питаннях. 3. Аналітика: робота відділу, агент, період. Вибирайте умови та аналізуйте результати в зручних таблицях. Наскільки швидко реагує кожен співробітник, скільки запитів опрацьовано та наскільки задоволені клієнти, тепер стає цілком зрозуміло, одним клацанням миші в розділі «Звіт». Ми знаємо, наскільки складним може бути обслуговування клієнтів, і докладаємо всіх зусиль, щоб бути не бездушною системою, а повноцінним і дружнім обслуговуванням клієнтів: - Діліться своїми знаннями офлайн і онлайн: на вебінарах, зустрічах і конференціях. - Виховувати найкращих менеджерів із обслуговування клієнтів. - І завжди тут, щоб допомогти :)

Вебсайт: usedesk.com

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