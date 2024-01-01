Альтернативи - Useberry

UNGUESS

unguess.io

UNGUESS — це краудсорсингова платформа для ефективного тестування та реального розуміння. Запустіть ефективне тестування. Залучіть справжній натовп кваліфікованих людей. Отримуйте потужну інформацію та відповіді в будь-який час. З UNGUESS у вас є набагато більше, ніж платформа краудтестування: це вс...