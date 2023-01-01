Альтернативи - useArtemis
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Hunter.io
hunter.io
Hunter — це провідне рішення для пошуку та перевірки професійних електронних адрес. Почніть використовувати Hunter і спілкуйтеся з людьми, які важливі для вашого бізнесу.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
Seamless.AI
seamless.ai
Інструмент продажів №1 для прямого набору B2B, мобільних номерів і електронних листів. Понад 300 000 менеджерів із продажу використовують Seamless.AI, щоб створити потенційних клієнтів.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit — це механізм маркетингових даних для всіх ваших взаємодій з клієнтами. Глибоко розумійте своїх клієнтів, визначайте майбутні потенційні клієнти та персоналізуйте кожну взаємодію з маркетингу та продажів.
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — приватна технологічна компанія, яка надає набір програмних продуктів на основі хмари для компаній, розробників і брендів. Їхня основна увага — безпечне визначення ідентифікації та інтеграція API у реальному часі. Їхній набір пропозицій включає такі продукти, як Enrich, який викори...
Clay
clay.com
Знаходьте потенційних клієнтів будь-де в Інтернеті. Створюйте списки потенційних клієнтів із місць, про які ви ніколи не думали. Підключіться до 50+ інтеграцій, щоб автоматично отримувати імена, електронні адреси, стек технологій, відкриті ролі та багато іншого.
RocketReach
rocketreach.co
Ваш зв’язок першого ступеня з будь-яким професіоналом. Спілкуйтеся безпосередньо з відповідальними особами, які приймають рішення, використовуючи найбільшу та найточнішу базу даних електронних листів і прямих телефонних номерів у світі.
Kaspr
kaspr.io
Витрачайте менше часу на розшук і виконайте свою квоту. Kaspr — це розширення LinkedIn Chrome і інформаційна панель, яка надає вам доступ до контактних даних B2B за лічені секунди.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai є провідною у світі платформою для автоматизації продажів зі штучним інтелектом і пошуку даних B2C. Основні функції включають: ідентифікацію анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою електронної пошти, шаблонні інструменти автоматизації охоплення продажів, інтеграцію з тисячами інст...
Closely
closelyhq.com
Найкращий інструмент автоматизації LinkedIn: ✔️Створення персоналізованих кампаній ✔️Керування продажами ✔️Відстеження продуктивності ✔️Нативна інтеграція з інструментами CRM. ⭐50 кредитів БЕЗКОШТОВНО.
Metadata
metadata.io
Метадані усувають ручну та повторювану роботу, тому маркетологи B2B можуть нарешті зосередитися на стратегії, креативності та збільшенні прибутку.
SalesIntel
salesintel.io
Знаходьте, охоплюйте та залучайте своїх ідеальних клієнтів. Отримайте точні B2B-компанії та контактні дані, щоб швидше збільшити дохід.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ — це платформа інструментів пошуку продажів B2B. Знаходьте дані про потенційних клієнтів, відстежуйте сигнали про купівлю та персоналізуйте холодне охоплення для виїзного пошуку потенційних клієнтів.
Cognism
cognism.com
Зв’яжіться зі своїм ідеальним партнером. Почніть змістовні розмови з цільовими обліковими записами та контактами з найпреміальнішою інформацією про продажі на ринку.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — найпотужніша у світі система пошуку контактів. Swordfish збирає дані від провідних у світі постачальників ідентифікаційних даних людей, таких як Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian та сотні інших незалежних джерел і живих каналів, щоб надати вам актуальну, дійсну, пряму контактну інформа...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — це платформа аналітики продажів, яка дозволяє вийти на ринок за тиждень або менше. Дані про наміри, засіб відстеження використання технологій, підрахунок потенційних клієнтів, щоб дозволити маркетологам/продавцям B2B визначити свій адресний ринок. OceanFrogs пишається тим, що надає міжн...
Success.ai
success.ai
Success.ai використовує штучний інтелект, щоб допомогти вам надсилати необмежену кількість електронних листів перевіреним потенційним клієнтам, посилюючи ваше охоплення. Ми визначаємо правильних потенційних клієнтів, персоналізуємо ваші електронні листи та відстежуємо результати ваших кампаній, щоб ...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізува...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (раніше Leadleader) — це платформа для виходу на ринок, яка надає відділам продажів і маркетингу дані, програми та аналітику, необхідні для пошуку потенційних клієнтів і укладання угод.
Luna.ai
luna.ai
Знаходьте ідеальних потенційних клієнтів, надсилайте приголомшливі електронні листи. Прагнете розширюватися швидше, ніж лише за допомогою особистих зв’язків, без клопоту з пошуком потенційних клієнтів, що забирає багато часу? Штучний інтелект Luna революційно змінює спосіб пошуку потенційних клієн...
Clearout
clearout.io
Масова перевірка електронної пошти – точність на 98%+, сумісність із GDPR, видалення пасток для спаму, перевірка електронної пошти зловживань, пошук електронної пошти, API у реальному часі, безвідмовна робота 99,9% – безкоштовна пробна версія зі 100 кредитами!
zaplify
zaplify.com
Zaplify is the modern sales intelligence and engagement platform that helps companies find and contact new clients. Find your leads through our database with direct access to 600M relevant prospects through Linkedin url, email and phone. Get in touch with your next customers efficiently through mult...
Reverse Contact
reversecontact.com
Reverse contact is a reverse email lookup tool designed to optimize your data enrichment process. Using just an email address, our tool can find the LinkedIn profile associated with that contact and generate a list of employee/company-related information in a few clicks. Offering a unique search, CV...
VoilaNorbert
voilanorbert.com
Norbert is an intelligent lead generation tool that can find anyone's corporate email address and enrich it with data that drives conversion.
We-Connect
we-connect.io
У We-Connect ми пропонуємо вам найбезпечніший і найдосконаліший інструмент охоплення на ринку. Ми надаємо комплексну інформаційну панель, за допомогою якої ви можете легко керувати потенційними клієнтами, запускати інтелектуальні послідовності та аналізувати окремі пошукові кампанії. Щоб захистити в...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — це власне програмне забезпечення для аналітики даних і відстеження шляху клієнтів. У нинішньому середовищі відстеження клієнтів, коли Universal Analytics припиняється, а Google Analytics заборонено в кількох європейських країнах, Salespanel є ідеальним рішенням для B2B-бізнесу, який хоч...
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — це перша в світі платформа B2B для пошуку потенційних клієнтів із оплатою за потреби, яка має понад 100 мільйонів прямих контактів B2B із гарантією 95% точності та надає послуги понад 20 000 клієнтів з 2015 року. Наша інноваційна та надійна платформа обслуговує ділові контакти списки ...
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact — це рішення SaaS, яке збагачує, очищає та виправляє дані безпосередньо в CRM без будь-якого втручання людини. Рішення працює виключно на основі наших власних алгоритмів і тестових серверів, і, на відміну від усіх рішень для збагачення, Dropcontact не має бази даних контактів. Це робить ...
ContactOut
contactout.com
Ви втомилися переплачувати за точні контактні дані B2B і бажаєте мати більш економічно ефективне рішення? Представляємо ContactOut – найточнішу у світі базу даних контактів. Знайдіть електронні адреси та номери телефонів для 300 мільйонів професіоналів, включаючи дані B2B для 30 мільйонів компаній. ...
Lusha
lusha.com
Lusha — це платформа для виходу на ринок, розроблена для відділів продажів, маркетингу та підбору персоналу. Свіжі, динамічні та високоякісні дані та аналітика Lusha допомагають подолати шум і охопити потрібних людей у потрібний час. Lusha пропонує просте налаштування без клопоту тривалих процесів...
Sopro
sopro.io
Sopro допомагає підприємствам виявляти та залучати кваліфікованих потенційних клієнтів. Наші експерти націлюють, досліджують і залучають потенційних клієнтів від імені вашої команди продажів. Потенційні клієнти спілкуються 1-на-1 за допомогою персоналізованих розмовних знайомств, розроблених таким ч...
Enlyft
enlyft.com
Enlyft допомагає групам продажів і маркетингу B2B знаходити, визначати пріоритети, залучати та конвертувати компанії, які, швидше за все, купуватимуть їхні продукти за допомогою спеціального штучного інтелекту та глибоких приватних даних облікових записів. Ми даємо вам змогу знайти найкращі облікові...
Warmly,
warmly.ai
Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Наша платформа гарячих потенційних клієнтів зі штучним інтелектом висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про наміри купувати на ваш...
Draup
draup.com
Платформа на основі штучного інтелекту для лідерів талантів і програмне забезпечення для пошуку продажів B2B. Draup — це платформа штучного інтелекту, яку вибирають керівники відділів продажів і талантів.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura — це платформа пошуку продажів на базі штучного інтелекту для онлайн-генерації потенційних клієнтів B2B, ефективної інформації про продажі та автоматизованих послідовностей продажів.
6sense
6sense.com
Переосмисліть спосіб, у який ваша компанія створює, керує та перетворює конвеєр на дохід. Наше програмне забезпечення ABM розкриває аналітичну інформацію про доходи, що веде до високоякісного конвеєру, усуває здогади та надає вашій команді з доходів необхідні дані та видимість.
amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket вирішує нудні завдання, а ви зосереджуєтесь на продажах. Це створення потенційних клієнтів, охоплення електронною поштою та кваліфікація потенційних клієнтів на автопілоті.
AroundDeal
arounddeal.com
Працюйте менше, досягайте більшого, продажі вищі. Знаходьте більше B2B контактів, збагачуйте та перевіряйте записи, використовуйте автоматичні робочі процеси та укладайте більше угод на платформі AroundDeal. Стимулюйте розвиток вашого бізнесу в усьому світі.
Grata
grata.com
Розблокуйте середній ринок із Grata. Grata надає неперевершену інформацію та доступ, які рухають приватну економіку.
UpLead
uplead.com
Отримайте доступ до нашої точної та перевіреної в реальному часі бази даних B2B, щоб стимулювати зростання. Завдяки вбудованій верифікації електронної пошти UpLead є лідером у високоякісних даних для ділових контактів. Почніть безкоштовну 7-денну пробну версію вже сьогодні!