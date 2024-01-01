Upwards щодня з’єднує тисячі сімей із найкращими місцевими опікунами, щоб забезпечити безпечний, доступний та високоякісний догляд за дітьми. Будучи найулюбленішою в країні мережею перевірених, ліцензованих і перевірених доглядальників, Upwards надає сім’ям можливість без стресу знайти, зустрітися та замовити догляд за дітьми з найкращими, перевіреними батьками, постачальниками послуг догляду за дітьми в їхньому регіоні. З UPWARDS ЗНАЙДІТЬ ІДЕАЛЬНОГО ДОГЛЯДАЧА ДЛЯ СВОЄЇ СІМ'Ї Знайдіть догляд за дітьми, нянь і нянь, які відповідають унікальним потребам вашої родини. Незалежно від вашого розкладу, бюджету чи спеціальних приміщень, Upwards дозволяє легко підібрати ветеринарних постачальників, щоб знайти ідеальний варіант для вашої дитини. Багато вихователів проходять процес перевірки, коли приєднуються до Upwards, але батьки також мають можливість подати запит на комплексну оцінку в додатку перед зустріччю з постачальниками послуг догляду за дітьми. ЗУСТРІЧАЙТЕСЯ ВІРТУАЛЬНО, ЩОБ ЕКОНОМІТИ ЧАС З ДОДАТКОМ UPWARDS Ми розуміємо, що пошук правильного опікуна є критичним, а ваш час як батька обмежений. Upwards дозволяє батькам і опікунам легко підключатися, спілкуватися в чаті та планувати віртуальні тури та співбесіди, щоб забезпечити правильну підгонку без клопоту. Знайшовши потрібну людину, можна легко подати запит і запланувати догляд за дитиною безпосередньо з програми Upwards. СПІЛЬКУЙТЕСЯ, КАК РОСТЕ ТА РОЗВИВАЄТЬСЯ ВАША ДИТИНА Опікуни Upwards мають доступ до сотень навчальних заходів і навчальних програм, розроблених для того, щоб діти постійно навчалися та розвивалися. Усі види діяльності включають вичерпні інструкції для кожної вікової групи (немовлят, малюків, дошкільнят і дітей шкільного віку), а також поради для батьків, які допоможуть продовжувати навчання вдома. Вихователі можуть легко ділитися оновленнями фотографій і відео з програми Upwards, щоб батьки не пропустили жодного моменту. З’ЄДНУЙТЕСЯ З СПІЛЬНОТОЮ UPWARDS Отримайте необхідну підтримку від інших сімей у вашому районі через форум спільноти Upwards. Отримайте відповіді на запитання про догляд за дитиною, поведінку та розвиток, батьківські хаки та складні теми від місцевих експертів з догляду за дітьми та раннього виховання. Отримавши відповіді на свої запитання, ви також можете поділитися та дізнатися про заходи, зручні для дітей, і чим зайнятися з дітьми у вашому районі. ПЕРЕЛІК СВОЇХ ПОСЛУГ ДОГЛЯДАЧІВ Подайте заявку, щоб приєднатися до найбільшої мережі догляду в Америці, щоб поєднатися з місцевими сім’ями в дитячому садку, няні чи няні у вашому районі. Збирайте відгуки від батьків і створіть свій профіль опікуна Upwards, щоб ділитися сертифікатами, досвідом, наявністю розкладу та своєю філософією догляду з сім’ями у вашій громаді.

Вебсайт: upwards.com

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