Upverter - це соціальне створення. Найкращий спосіб співпраці з іншими. Знаходьте, діліться та працюйте з обладнанням. На відміну від існуючих інструментів проектування, які ізольовані та призначені для одного користувача, Upverter є високоінтегрованим, за своєю суттю спільним і доступним у будь-якій точці світу. Завдяки командам дизайнерів Upverter дизайнери за контрактом і масові інноватори використовують наявний дизайн-контент і зосереджуються на створенні обладнання наступного покоління замість того, щоб витрачати час на дублювання роботи, пошук запчастин або співпрацю з виробниками.

Вебсайт: upverter.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Upverter». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.