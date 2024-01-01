Альтернативи - Upscope

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Віддалена підтримка, як ніколи раніше. Все, що вам потрібно, на одній платформі. Відкрийте для себе бездоганну та безпечну роботу з абсолютно новим TeamViewer.

Zoho Assist

Zoho Assist

zoho.com

Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo — це уніфікована комунікаційна платформа, яка включає в себе системні рішення для відеоконференцій, вебінарів і телефону за єдиною низькою ціною. Дізнайтеся більше сьогодні.

Webex

Webex

webex.com

Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...

Splashtop

Splashtop

splashtop.com

Splashtop — це сімейство програмного забезпечення для віддаленого робочого стола та програмного забезпечення для віддаленої підтримки, розроблене компанією Splashtop Inc. Splashtop дозволяє користувачам віддалено отримувати доступ або віддалено підтримувати комп’ютери з настільних і мобільних пристр...

Switchboard

Switchboard

switchboard.app

Звільніть місце для більшої кількості спільних зустрічей. Візьміть із собою інструменти, якими ви вже користуєтеся, і працюйте пліч-о-пліч зі своєю командою, клієнтами та клієнтами.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — це інтелектуальна платформа для зустрічей з клієнтами, яка допомагає збільшити швидкість продажів і збільшити дохід. Спробуйте безкоштовно та дізнайтеся, чому провідні компанії використовують Demodesk для підвищення рівня своїх доходів.

BlueJeans

BlueJeans

bluejeans.com

BlueJeans є світовим лідером у сфері хмарних відеоконференцій. Легко та безпечно проводите живі відеодзвінки, вебінари, конференц-дзвінки та онлайн-зустрічі.

Consolto

Consolto

consolto.com

ВІДЕОЧАТ З КЛІЄНТАМИ ПРЯМО З ВАШОГО ВЕБ-САЙТУ Організуйте високоякісні відеозустрічі, щоб досягти цільових продажів, розвивати свій бізнес і будувати кращі ділові відносини

CrankWheel

CrankWheel

crankwheel.com

Продавайте більше та підвищуйте рентабельність інвестицій веб-сайту за допомогою внутрішнього програмного забезпечення для продажу для спільного використання екрана, миттєвих демонстрацій і телефонних конференцій

Surfly

Surfly

surfly.com

Наступна хвиля онлайн-взаємодії. Створюйте спільні та сумісні цифрові подорожі без необхідності змінювати програми чи інсталювати програмне забезпечення.

Demio

Demio

demio.com

Лише Demio надає вашій аудиторії прості вебінари, які не потрібно завантажувати, а також усі маркетингові інструменти, необхідні для досягнення кращих результатів.

join.me

join.me

join.me

Спільний доступ до екрана, онлайн-зустрічі та командна співпраця — все це швидко та легко на join.me. Покажіть роботі, хто тут господар. Спробуйте JoinMe безкоштовно сьогодні!

ClearSlide

ClearSlide

clearslide.com

Ми прагнемо зробити кожну взаємодію з клієнтом успішною. Кожен електронний лист, кожна зустріч і кожна презентація мають бути чудовими. ClearSlide надає повну платформу для взаємодії з продажами, яка поєднує в собі керування контентом, інтегровані комунікації, аналітику залучення та керовані продажі...

RemoteHQ

RemoteHQ

remotehq.com

Ми об’єднуємо людей, виходячи за рамки відеоконференцій. Наша платформа підключає людей до додатків і віртуальних ресурсів, необхідних для виконання роботи. Використовуйте RemoteHQ для проведення зустрічей команди, демонстрацій продажів, дзвінків у службу підтримки, тренінгів тощо.

Enablex.ai

Enablex.ai

enablex.io

EnableX — це платформа CPaaS для відео в реальному часі, Emotion AI, голосу та SMS, що надає API та SDK для веб- та мобільних розробників із багатоканальними комунікаційними рішеннями.

Samepage

Samepage

samepage.io

Увійдіть на Samepage і співпрацюйте зі своєю командою в реальному часі. Спілкуйтеся в чаті, діліться файлами, призначайте завдання, керуйте проектами та багато іншого.

Kumospace

Kumospace

kumospace.com

Kumospace будує офіс майбутнього – віртуальний, у якому люди на першому місці. Де командна робота та продуктивність тісно пов’язані з корпоративною культурою. Допоможіть своїй команді повністю розкрити свій потенціал за допомогою віртуального робочого простору, який надихає співробітників докладати ...

ezTalks

ezTalks

eztalks.com

ezTalks спеціалізується на наданні надійних рішень для веб-конференцій і відеоконференцій. Він пропонує хмарне та локальне програмне забезпечення з потужними функціями, такими як HD-відео/аудіочат, миттєві повідомлення, спільний доступ до екрана, запис і дошку тощо. Він також пропонує високоякісні п...

Zellim

Zellim

zellim.com

Керуйте командами з однієї простої програми! Налаштовуйте робочі процеси, відстежуйте прогрес команди та легко співпрацюйте з будь-якої точки світу.

Workstorm

Workstorm

workstorm.com

Workstorm — це корпоративна платформа для співпраці, яка дає командам необхідну ефективність, щоб виконувати більше роботи за менший час. Створена професіоналами для професіоналів, повністю інтегрована, настроювана платформа для співпраці поєднує ефективність робочого процесу з безпекою даних. Платф...

Zoapi

Zoapi

zoapi.com

Zoapi Hub is a wireless presentation and collaboration solution for enterprise companies, coworking spaces and education centres. With Zoapi connected to your meeting room projector/TV, you can seamlessly share your screens from any device running Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android or iOS, host...

Aericast

Aericast

aericast.com

Wireless presentations from your laptop. Turn screens to digital signage when room not in use. Just download AeriCast Receiver app and turn any device into a receiver for Wireless Presentations.

Samesurf

Samesurf

samesurf.com

Samesurf — це запатентована платформа для співпраці в режимі реального часу, яка дозволяє кільком людям взаємодіяти з однаковими онлайн-досвідами в режимі реального часу з будь-якого пристрою чи браузера без інсталяції чи кодування. Samesurf, який широко вважається винахідником сучасного спільного п...

CollabNow

CollabNow

collabnow.ai

CollabNow — це перше повністю зашифроване рішення для відеоконференцій, спільного використання екрана та розмови, яке просте у використанні та не потребує завантажень. Завдяки можливості надавати доступ до кількох екранів одночасно, проводити мозковий штурм на віртуальних дошках і дозволяти учасника...

Thirdlane

Thirdlane

thirdlane.com

Розробник платформ і рішень VoIP PBX і уніфікованих комунікацій для компаній, постачальників послуг Інтернет-телефонії та операторів кол-центру.

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