Альтернативи - Upheal
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...
Animaker
animaker.com
Animaker руйнує те, як компанії навчають, навчають, мотивують, продають, спілкуються, переглядають і розповсюджують контент за допомогою DIY професійних живих та/або анімаційних відео за лічені хвилини. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech є одними з 15 мільйонів користувачів у 220 кр...
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside — це ваша онлайн-студія для високоякісних записів і блискавичного монтажу. Він працює на основі штучного інтелекту, але створений для людських розмов, тому все, від подкастів до відеомаркетингу, захоплюється ідеальним відео 4K і кришталево чистим звуком, незалежно від того, де ви перебуває...
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить високоякісне озвучення доступним для всіх. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — це голосовий помічник зі штучним інтелектом, який допомагає транскрибувати, конспектувати нотатки та виконувати дії під час зустрічей. Наш помічник зі штучного інтелекту, Фред, інтегрується з усіма провідними платформами для веб-конференцій у світі, такими як Zoom, Google Meet, Webex і M...
Descript
descript.com
Descript — це новий вид відеоредактора, який такий же простий, як документ. Функції Descript на базі ШІ та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс підживлюють канали YouTube і TikTok, найпопулярніші подкасти та компанії, які використовують відео для маркетингу, продажів, внутрішнього навчання та співпраці. ...
Simplified
simplified.com
Simplified – це платформа для розробки та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент на всіх каналах без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, водночас пов...
Notta
notta.ai
Notta — це провідний інструмент для транскрипції зі штучним інтелектом і записник зустрічей, який допомагає швидко транскрибувати та підсумовувати будь-які голосові розмови в практичний текст із підтримкою 58 мов. * Важлива новина: Airgram приєднався до Notta! Окрім транскрибування відео/аудіофайлів...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart — це інтуїтивно зрозуміла, проста у використанні платформа візуальної комунікації для розробки візуальних зображень і перепрофілювання відео. Його інфографіка, презентація, листівка, плакат і програма для створення звітів допомагають комунікаторам розповідати історії, які мають значення т...
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — це платформа для створення аудіо та відео на основі штучного інтелекту, яка допомагає професійним подкастерам і аматорам легко створювати, редагувати та поширювати подкасти високої якості. Платформа надає користувачам набір інструментів для запису та редагування аудіо та відео та створе...
Tactiq
tactiq.io
Ведіть розмову, ми подбаємо про нотатки. Завдяки транскрипції Google Meet, Zoom, MS Teams і Webex від Tactiq у реальному часі ви ніколи не пропустите жодного слова.
Happy Scribe
happyscribe.com
Універсальна платформа транскрипції та субтитрів. Сучасний стан А.І. працюючи пліч-о-пліч із найкращими мовними професіоналами.
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустріче...
tl;dv
tldv.io
Записувач нарад на основі штучного інтелекту для Zoom і Google Meet - tl;dv. Відкрийте для себе програмне забезпечення для зустрічей на базі GPT, щоб записувати відео, транскрибувати, виділяти й ділитися своїми онлайн-зустрічами. Спробуйте tldv безкоштовно!
Rev
rev.com
Rev – це компанія, що займається мовними технологіями, створена, щоб розкрити повну силу людської мови. Rev пропонує рішення людини та штучного інтелекту, щоб допомогти брендам і голосу в усьому світі перетворити аудіо та відео на значущі знання. Розроблений для точності та масштабу, Rev створює сте...
Sessions.us
sessions.us
Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.
Trint
trint.com
Trint — це програмний інструмент на базі штучного інтелекту, який спеціалізується на транскрипції відео- та аудіофайлів у текст. Він пропонує швидке та ефективне рішення для перетворення різних мультимедійних форматів у письмовий вміст. Завдяки підтримці понад 30 мов Trint забезпечує точні результа...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений для того, щоб зробити процеси зустрічей більш ефективними та проникливими. Цей інструмент забезпечує автоматичний відеозапис зустрічей у поєднанні з можливостями транскрипції на основі штучного інтелекту, щоб полегшити перегляд і розуміння зм...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — це інструмент на основі штучного інтелекту, створений для революції в веденні нотаток під час зустрічей. Він фокусується на миттєвому підведенні підсумків зустрічей, дозволяючи користувачам зосередитися на розмовах, а не документувати деталі. Інструмент працює шляхом запису, т...
Grain
grain.com
Grain — це інструмент для запису зустрічей на базі штучного інтелекту, який дозволяє людям, орієнтованим на клієнта, легко зрозуміти та відстоювати потреби своїх клієнтів. Grain підключається до таких платформ для зустрічей, як Zoom, Google Meet або Microsoft Teams, щоб автоматизувати створення нота...
Zeemo
zeemo.ai
Zeemo дає змогу творцям вмісту автоматично створювати та перекладати субтитри до відео 18 мовами з найсучаснішими показниками точності. Використовуючи розширену технологію розпізнавання голосу та розуміння природної мови, Zeemo автоматично розпізнає людські голоси у відео та перетворює їх на субтитр...
Vowel
vowel.com
Vowel — це інструмент для відеоконференцій і зустрічей на базі ШІ. Завдяки підведенню підсумків зустрічей на основі штучного інтелекту Vowel робить кожну зустріч більш інклюзивною та корисною, завдяки простому, безпечному та надійному досвіду. Проводьте, записуйте, транскрибуйте, кліпуйте, шукайте т...
Sonix
sonix.ai
Sonix — це програмне забезпечення для перекладу голосу в текст, яке пропонує швидкі, точні та доступні послуги перекладу аудіо. Платформа використовує технологію штучного інтелекту для швидкого перетворення звуку в текст, а потім надає послуги перекладу понад 40 мовами. Користувачі можуть завантажу...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — це перший і єдиний у світі цифровий помічник, створений для менеджерів з питань успішної роботи клієнтів. Завдяки інтеграції в Zoom ми автоматично робимо нотатки, записуємо та призначаємо дії, визначаємо ризики та надсилаємо відгуки про продукт. Більш того, ми допомагаємо вам писати подал...
Claap
claap.io
Claap — це універсальний відеоробочий простір, який поєднує в одному місці запис екрана, запис нарад і відео-вікі. З Claap ви можете: - Замінити наступну зустріч коротким відео. Швидше отримуйте відгуки за допомогою анотацій, ланцюжків і відеовідповідей - Записуйте свої зустрічі з основними моментам...
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics є провідним світовим експертом у сфері мовленнєвого інтелекту, який поєднує останні досягнення в області штучного інтелекту та машинного навчання, щоб розкрити бізнес-цінність людського мовлення. Компанії використовують Speechmatics у всьому світі, щоб точно розуміти та транскрибувати л...
Exemplary AI
exemplary.ai
Exemplary AI — це універсальний інструмент для створення вмісту, який об’єднує багатомовну транскрипцію, переклад і генерацію вмісту за допомогою штучного інтелекту в єдину платформу. Його зручний інтерфейс дозволяє без зусиль витягувати інформацію та створювати вміст, включаючи резюме, аудіограми, ...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — це платформа, яка використовує передові інструменти штучного інтелекту для оптимізації виробництва подкастів, пропонуючи такі функції, як швидка транскрипція, ідентифікація мовця, генерація метаданих і уможливлення взаємодії з хостом штучного інтелекту.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai — це платформа для аналізу розмов, яка пропонує розробникам транскрипцію в режимі реального часу та аналітику неструктурованих даних розмов за допомогою передових моделей глибокого навчання. Інструмент надає рішення для різних галузей промисловості, таких як розвідка про доходи, заходи та ...
Transcript LOL
transcript.lol
Транскрипції найвищої якості на основі найкращого штучного інтелекту. Підтримує понад 100 мов. На додаток до створення високоякісних транскрипцій для ваших аудіо- чи відеофайлів, ви також можете генерувати високоякісну інформацію з вмісту, як-от: високорівневі та детальні резюме, публікації в блогах...