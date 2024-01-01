Upfort — це провідна платформа для кібербезпеки та страхування, яка забезпечує комплексний захист від нових кіберзагроз. Заснована в 2017 році для розширення глобального доступу до кіберстійкості, Upfort дозволяє легко керувати кіберризиками та легко їх застрахувати. Upfort забезпечує готову безпеку, яка перевірена на проактивне зниження ризиків, і комплексне кіберстрахування від провідних страховиків. Завдяки власним даним і інтелектуальній автоматизації штучний інтелект Upfort передбачає ризики та оптимізує їх зменшення для безпроблемного андеррайтингу. Страховики, брокери та консультанти з питань ризиків співпрацюють з Upfort, щоб запропонувати клієнтам стійкість і душевний спокій проти кіберзагроз.

Вебсайт: upfort.com

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