Альтернативи - Upflex

Poppulo

poppulo.com

Уявіть собі, що ви доносите саме те повідомлення, яке потрібно кожній людині — саме як, коли та де це для неї найбільше важливо. Повідомлення ефективніші, якщо вони релевантні, персоналізовані та піддаються вимірюванню. Poppulo робить це легко. Платформа Poppulo Harmony допомагає корпоративним орган...