Unwrap.ai — це аналітична платформа зворотнього зв’язку на базі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям зрозуміти потреби своїх клієнтів і створювати продукти, які їх щиро цікавлять. Перетворюючи відгуки клієнтів на корисну інформацію, Unwrap.ai дає змогу командам продуктів покращувати свої продукти та підвищувати задоволеність клієнтів. Однією з ключових особливостей Unwrap.ai є його здатність збирати відгуки як із публічних, так і з приватних джерел, усуваючи потребу в ручних зусиллях і електронних таблицях. Його технологія штучного інтелекту автоматично визначає ключові ідеї та закономірності у відгуках, дозволяючи командам продуктів отримати глибше розуміння вподобань і пріоритетів своїх клієнтів. Це розуміння потім можна застосувати для вдосконалення дорожньої карти продукту та ефективного визначення пріоритетів розробки функцій. Unwrap.ai також пропонує функцію обміну повідомленнями, яка дозволяє компаніям повідомляти про вдосконалення продукту безпосередньо своїм клієнтам за допомогою масової електронної пошти, демонструючи, що їхні відгуки були почуті та враховані. Платформа надає зручну інформаційну панель і настроювані сповіщення, щоб гарантувати, що продукт команди залишаються поінформованими про аномалії та порогові значення в своїх даних зворотного зв’язку. Крім того, Unwrap.ai пропонує API, який дозволяє компаніям використовувати свою технологію NLP індивідуально відповідно до їхніх конкретних потреб. Завдяки Unwrap.ai компанії можуть заощадити час і ресурси, спрощуючи процес аналізу зворотного зв’язку та максимізуючи свої інженерні ресурси. Платформа підтримується інвесторами світового рівня та розроблена, щоб допомогти компаніям по-справжньому зрозуміти потреби своїх клієнтів, дозволяючи їм створювати надзвичайні продукти.

Вебсайт: unwrap.ai

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