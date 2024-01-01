Альтернативи - UnSpot

Team Today

team-today.com

Team Today пропонує прості у використанні інструменти планування та управління, які дають змогу співробітникам вирішувати, звідки й коли працювати, показуючи, звідки планують працювати колеги, які офіси найбільш зайняті та в які дні люди працюють. Ця інформація потім аналізується, щоб отримати уявле...