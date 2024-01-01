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Кліматична платформа для прийняття рішень. Unravel Carbon надає підприємствам перевірену платформу управління вуглецем, підкріплену експертними кліматичними рекомендаціями, щоб полегшити їхній перехід до економіки з нульовим викидом вуглецю за допомогою стратегічного планування та співпраці.

Вебсайт: unravelcarbon.com

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