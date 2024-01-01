Unleash

Unleash

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: unleash.so

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Unleash» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Unleash використовує штучний інтелект, щоб використовувати всю інформацію у ваших інструментах SaaS, легко оптимізуючи знання у відділах компанії, коли це потрібно працівнику, де б він не хотів працювати. Unleash досягає цього завдяки бездоганній інтеграції з джерелами даних вашої компанії, такими як Slack, Notion, Jira, Zendesk тощо, що дозволяє кожному працівнику знаходити потрібну інформацію, просто запитуючи Unleash
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: unleash.so

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Unleash». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Zendesk

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