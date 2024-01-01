UNLEASH

UNLEASH

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Вебсайт: unleash.ai

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UNLEASH — це найкраще місце для HR, проривних технологій і майбутнього роботи. Це важливе джерело новин, аналітики та ринкових тенденцій, які надихають і дають змогу лідерам організацій у всьому світі. Штаб-квартира UNLEASH розташована в Лондоні, Великобританія, а також працює в Європі та Сполучених Штатах. Наше портфоліо включає: UNLEASH World (Париж) – найвпливовіша HR-конференція та виставка у світі, яка демонструє наступну хвилю проривних технологій і глобальних інноваторів, які формують майбутнє роботи. UNLEASH America (Лас-Вегас) – Міжнародний фестиваль HR, куди світові лідери HR приїжджають, щоб вести бізнес і відкривати надихаючі історії та ноу-хау, які змінюють уявлення організацій про HR та інновації. Зрештою, ми надаємо платформу для обміну ідеями, які працюють, спілкуємося та ведемо бізнес.

Вебсайт: unleash.ai

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