Unlearn.ai пропонує інструмент на основі штучного інтелекту, відомий як «Цифрові близнюки», який має на меті революцію в клінічних дослідженнях. Інструмент пропонує допомогу в клінічних випробуваннях у кількох галузях медицини, від нейронауки до імунології та метаболічних захворювань. Цифрові близнюки, по суті, є складними моделями, які прогнозують потенційне майбутнє здоров’я пацієнтів. Інструмент працює шляхом збору базових даних учасника, запуску цих зібраних даних через модель ШІ, навчену на історичних даних, і створення «цифрового двійника». Цей інструмент має подвійну функціональність: він може покращити дослідження на ранніх стадіях, покращуючи здатність спостерігати за ефектами лікування без додавання додаткових пацієнтів, а також прискорити дослідження на пізніх стадіях, скорочуючи час до реєстрації, оскільки вони вимагають меншої кількості пацієнтів для досягнення того ж потужність як традиційні дизайни клінічних випробувань. Іншою особливістю «Цифрових близнюків» є його здатність надавати прогностичні оцінки для кожного пацієнта в рандомізованих клінічних дослідженнях. Це збільшує потужність аналізу, дотримуючись вказівок Управління з контролю за продуктами й ліками США та Європейського агентства з лікарських засобів. Ці «близнюки» пацієнтів використовуються особливо в TwinRCT, потужних дослідженнях з меншими контрольними групами, що підвищує ймовірність того, що пацієнти отримають експериментальне лікування. Цей інструмент представляє собою інноваційну та значну допомогу в клінічних випробуваннях і наданні персоналізованої медицини.

Вебсайт: unlearn.ai

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