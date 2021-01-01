WebCatalog

Альтернативи - Unifonic

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

Світовий лідер мобільних Push-повідомлень, Web Push і обміну повідомленнями в програмі. 800 тисяч компаній довіряють надсилати 5 мільярдів Push-повідомлень на день.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021

AWeber

AWeber

aweber.com

Спробуйте AWeber безкоштовно сьогодні та отримайте всі рішення для розширення списку розсилки, взаємодії з аудиторією та збільшення продажів. Кредитна картка не потрібна.

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Зробіть свій додаток соціальним. Від Reddit до Paytm і Headspace, кожна улюблена програма процвітає завдяки сильній спільноті. Станьте ближче до своїх, додавши чат, голос або відео у свій додаток.

Courier

Courier

courier.com

Кур’єр – це найрозумніший спосіб створювати та доставляти сповіщення. Створіть один раз і надішліть на будь-який канал – електронну пошту, Slack, SMS, push тощо – через один API.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Електронний маркетинг електронної комерції, автоматичні електронні листи та SMS – перейдіть на Omnisend і збільште продажі, не збільшуючи навантаження.

Braze

Braze

braze.com

Потужність, персоналізована взаємодія з клієнтами в режимі реального часу.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...

Sender

Sender

sender.net

Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.

User.com

User.com

user.com

User.com — це вдосконалене програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та продажів. Ми допомагаємо компаніям оптимізувати внутрішні процеси та швидше розвивати свій бізнес.

GoZen

GoZen

gozen.io

Збільште ваші продажі та дохід у 10 разів завдяки платформі органічного зростання на основі штучного інтелекту. Органічно розвивайте свій бізнес без реклами, створюючи вміст, сприятливий для SEO, створюючи аудиторію, автоматизуючи залучення та продажі.

Contlo

Contlo

contlo.com

Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.

Iterable

Iterable

iterable.com

Спілкуйтеся зі своїми клієнтами так, ніби ви їх насправді знаєте. Iterable — це міжканальна маркетингова платформа, яка забезпечує уніфікований досвід клієнтів і дає вам змогу створювати, оптимізувати та вимірювати кожну взаємодію на всьому шляху клієнта.

UserWise

UserWise

userwise.io

Прості у використанні інструменти liveops, які заворожують ваших гравців. Сегментуйте гравців, плануйте кампанії та переглядайте результати в одному місці.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...

Airship

Airship

airship.com

Доставляйте змістовні повідомлення на кожному етапі життєвого циклу клієнта за допомогою платформи Customer Engagement Platform, розробленої для корпоративних брендів. Вивчайте більше.

Connectly.ai

Connectly.ai

connectly.ai

Connectly дозволяє компаніям легко створювати та надсилати автоматизовані, інтерактивні та персоналізовані маркетингові кампанії через WhatsApp у великих масштабах. Це сприяє двосторонній розмові (на відміну від SMS та електронної пошти), де потенційні клієнти та клієнти можуть вибрати шлях до покуп...

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...

Truepush

Truepush

truepush.com

Надсилайте необмежену кількість безкоштовних push-сповіщень і монетизуйте рекламу за допомогою інструменту Truepush. Додайте до свого веб-сайту додатковий канал доходу за допомогою наших рекламних оголошень. Заощаджуйте до 1200 доларів США на місяць, залучаючи користувачів за допомогою інструменту ...

ngrow

ngrow

ngrow.ai

Збільште рівень утримання за допомогою сповіщень штучного інтелекту. Єдина платформа інтелектуальних сповіщень без SDK.

Knock

Knock

knock.app

Інфраструктура сповіщень для розробників. Knock — це гнучка, надійна інфраструктура сповіщень, створена відповідно до ваших потреб.

Leanplum

Leanplum

leanplum.com

Максимізуйте залучення клієнтів, будуючи тривалі й цінні відносини за допомогою оптимізованого багатоканального обміну повідомленнями та оркестровки кампанії.

Upsight

Upsight

upsight.ai

Upsight об’єднує багатоканальну аналітику, інтегровані маркетингові інструменти та оптимізацію реклами, щоб максимізувати дохід і підвищити ефективність усього портфоліо.

Push Monkey

Push Monkey

getpushmonkey.com

Власні Push-сповіщення для мобільних пристроїв і комп’ютерів для Chrome, Safari та Firefox. Найпростіший спосіб повідомити своїх постійних читачів про новий вміст

Pushify.com

Pushify.com

pushify.com

Pushify надає інформаційну панель, за допомогою якої ви можете орієнтуватися на своїх користувачів через різні кордони відповідно до їхніх часових поясів. Тому орієнтуйтеся на користувачів із різних регіонів у той час, коли вони найбільш активні.

Ocamba

Ocamba

ocamba.com

Повний набір корпоративних програм для керування рекламою та Push-повідомленнями

NotificationAPI

NotificationAPI

notificationapi.com

NotificationAPI — це НАЙШВИДШИЙ спосіб запровадити сповіщення (електронною поштою, у програмі тощо) у вашому продукті. Він поставляється з усіма необхідними інтеграціями під капотом, редакторами візуальних сповіщень і SDK, які дозволяють створювати та інтегрувати нові сповіщення у ваш продукт за ліч...

Nashpush

Nashpush

nashpush.com

Nashpush — це потужна та зручна платформа надсилання push-сповіщень, яка дозволяє компаніям у всьому світі охоплювати, залучати та утримувати свою аудиторію за допомогою своєчасно надсиланих персоналізованих push-повідомлень. Завдяки чудовій архітектурі Nashpush розроблено для масштабування вашого б...

MonRays

MonRays

monetizationrays.com

MonRays — це лідируюча на ринку платформа SaaS для самообслуговування, рішення для залучення клієнтів для Push-повідомлень із простою та зручною інтеграцією коду. Чому клієнтам подобається працювати з нами? 🔷PUSH 🔷... Показати більше INED 🔷PWA (прогресивні веб-програми) 🔷НЕАКТИВНА ПРОПОЗИЦІЯ 🔷С...

MaxTraffic

MaxTraffic

maxtraffic.com

Max Traffic — це повне маркетингове рішення на сайті, яке використовує веб-повідомлення, наміри виходу та рекламні накладки.

indigitall

indigitall

indigitall.com

indigitall — це міжнародна компанія, яка пропонує послугу SaaS Marketing Automation, яка дозволяє нашим клієнтам надсилати розширені, сегментовані, інтерактивні push-повідомлення на основі місцезнаходження своїй аудиторії. Ми охоплюємо весь життєвий цикл клієнта, активуючи, перетворюючи й утримуючи ...

FoxPush

FoxPush

foxpush.com

Надсилайте миттєві веб-повідомлення своїм передплатникам, коли вони онлайн, де б вони не були – навіть на своїх мобільних! Його легко налаштувати та не вимагає технічних навичок. Надсилайте push-сповіщення своїм користувачам, щоб підвищити вашу взаємодію. Отримайте налаштування за 3 хвилини для комп...

FlareLane

FlareLane

flarelane.com

FlareLane — це високоперсоналізоване маркетингове рішення CRM, яке використовує інтерактивні push-повідомлення для покращення взаємодії з клієнтами. Ми прагнемо побудувати автоматичну, зручну службу push-сповіщень світового рівня на основі подій, яка покращує утримання клієнтів і прибуток. Дізнайтес...

Catapush

Catapush

catapush.com

Catapush — це платформа мобільного обміну повідомленнями SaaS (push і in-app), розроблена, щоб допомогти фінансовим службам, комунальним службам і великим підприємствам обробляти зв’язок із клієнтами. Більш надійна, відстежувана та безпечна, ніж будь-яка інша доступна альтернатива, забезпечує значне...

WonderPush

WonderPush

wonderpush.com

Сповіщення та спливаючі вікна від 1 євро/місяць для Інтернету та мобільних пристроїв. WonderPush — це найшвидша платформа, яка пропонує push-повідомлення та спливаючі вікна для iOS, Android і веб-сайтів. Наше потужне рішення, яке легко налаштувати, дозволяє тисячам розробників і маркетологів надсила...

Subscribers

Subscribers

subscribers.com

Пропустіть довгий рядок електронної скриньки з повідомленнями, надісланими безпосередньо відвідувачам вашого сайту, навіть після того, як вони залишили ваш сайт. Підписники — це дуже ефективний інструмент для повторного залучення відвідувачів вашого веб-сайту та стимулювання покупок за допомогою ціл...

PushPad

PushPad

pushpad.xyz

Pushpad — це найпростіший спосіб додавати push-сповіщення на веб-сайти та веб-програми. Доставляє мільйони веб-повідомлень щодня. Pushpad — це професійне рішення для розробників веб-додатків і веб-сайтів будь-якого розміру, які хочуть надсилати push-сповіщення.

Noviclick

Noviclick

noviclick.com

Noviclick — це онлайн-рекламна платформа, на якій можна створювати рекламні кампанії. Наші типи джерел: push-трафік, push-трафік на сторінці та popunder-трафік. Найважливішими принципами в цьому є: ✅ Прозорість ✅ Зручна та швидка інформаційна панель із розширеними параметрами націлювання ✅ Практично...

Notix

Notix

notix.co

NOTIX — це багатофункціональний веб-сервіс і служба push-сповіщень у програмі для залучення аудиторії, утримання користувачів і монетизації. Підтримувані платформи: Android, веб-демонстрація: доступна за запитом Посібник користувача: https://help.notix.co/en/ Що ви можете робити з Notix? - Повторне ...

Feedify

Feedify

feedify.net

Feedify надає компактну інформаційну панель, з якої можна автоматизовано керувати інструментами залучення клієнтів. Feedify дозволяє створювати сповіщення, спливаючі повідомлення, опитування, інструменти зворотного зв’язку (до та після продажу), які можна звузити за допомогою географічного розташува...

AutomateWoo

AutomateWoo

automatewoo.com

Потужна автоматизація маркетингу для вашого магазину WooCommerce. Залучайте й утримуйте клієнтів за допомогою автоматизованого маркетингу, який виконує важку роботу за вас. AutomateWoo має інструменти, необхідні для розвитку вашого магазину та заробітку більше.

AdOperator

AdOperator

adoperator.com

AdOperator надає рекламні послуги для афілійованих маркетологів, рекламних агентств і прямих рекламодавців, щоб залучити активність користувачів, створити нову аудиторію та збільшити конверсію на мобільних і настільних пристроях. Наші основні push-повідомлення щодо рекламного ресурсу та нативна рекл...

NotifyVisitors

NotifyVisitors

notifyvisitors.com

Збільште дохід і прискоріть зростання бізнесу за допомогою програмних засобів автоматизації маркетингу NotifyVisitors, таких як маркетинг електронною поштою та SMS-маркетинг.

Larapush

Larapush

larapush.com

LaraPush — це провідне на ринку самостійно розміщене рішення для веб-повідомлень Push, яке дозволяє надсилати push-повідомлення, які можна відстежувати. LaraPush дозволяє охоплювати своїх користувачів за допомогою веб- і мобільних push-повідомлень у браузерах настільних комп’ютерів і телефонах Andro...

PushPushGo

PushPushGo

pushpushgo.com

Повторно залучайте користувачів за допомогою push-сповіщень в Інтернеті та на мобільних пристроях. Перевірте безкоштовне багатофункціональне рішення, сумісне з GDPR.

SmartPush

SmartPush

smartpush.ai

SmartPush — це постачальник послуг push-сповіщень, який допомагає компаніям підвищити залучення клієнтів за допомогою веб-push-сповіщень. Завдяки таким функціям, як сегментація, автоматичне надсилання повідомлень, персоналізовані сповіщення та звітування в реальному часі, SmartPush дозволяє компанія...

MagicBell

MagicBell

magicbell.com

MagicBell — це гнучка скринька вхідних повідомлень для Інтернету, мобільних пристроїв і програм, яку можна розгорнути протягом дня, заощаджуючи сотні годин ручного кодування та складного впровадження — усе під вашим брендом. На відміну від інших систем сповіщень, MagicBell дізнається про вподобання ...

Pushwoosh

Pushwoosh

pushwoosh.com

Pushwoosh — це найкраща мобільна платформа для залучення клієнтів для успішних людей. Це полегшує багатоканальний обмін повідомленнями, дозволяючи маркетологам і менеджерам із продуктів надсилати push-повідомлення, повідомлення в програмі, електронну пошту, SMS і WhatsApp з однієї платформи. Сплануй...

Segmentify

Segmentify

segmentify.com

Segmentify — це платформа для залучення клієнтів, яка допомагає спростити процес зростання електронної комерції, допомагаючи вам дізнатися, як збільшити постійну цінність клієнта. Щоб досягти цього, Segmentify пропонує низку функцій, зокрема рішення для персоналізації, як-от рекомендації, залучення,...

Gravitec

Gravitec

gravitec.net

Привіт! Ласкаво просимо до Gravitec.net! Сервіс push-повідомлень, орієнтований на автоматизацію та персоналізацію. Ми віримо, що турбота про клієнтів принесе вам тільки користь! Тому ми робимо все можливе, щоб ваші читачі залишалися задоволеними. Налаштуйте щоденні та щотижневі дайджести, які містят...

Kumulos

Kumulos

kumulos.com

За допомогою Kumulos маркетингові команди можуть швидко створювати персоналізовані подорожі, які подобаються користувачам, стимулюючи залучення мобільних додатків і створюючи гучних прихильників бренду на все життя. Ми повертаємо вашу команду на керівне місце, надаючи їй усі потужні маркетингові інс...

PushEngage

PushEngage

pushengage.com

Ласкаво просимо до PushEngage, вашого головного партнера для розкриття повного потенціалу push-сповіщень в Інтернеті та програмах! У PushEngage ми надаємо таким компаніям, як ваша, можливість залучати, повторно залучати та утримувати клієнтів за допомогою цільових і персоналізованих push-повідомлень...

Engagespot

Engagespot

engagespot.co

Zapier для сповіщень. Engagespot допомагає розробникам створювати багатоканальні сповіщення про продукт за допомогою єдиного API. З Engagespot ви можете: * Інтегруйте кілька каналів сповіщень, таких як електронна пошта, In-App, SMS, Push, WhatsApp, Slack тощо, у свій продукт за лічені хвилини. * В...

Atomic.io

Atomic.io

atomic.io

Забезпечте наступне покоління клієнтського досвіду прямо у своїй програмі. Atomic.io — це ваш вбудований у програму інструмент залучення клієнтів, який дозволяє швидко надсилати клієнтам гіперперсоналізовані, ефективні повідомлення у вашому найбезпечнішому каналі — у вашій програмі. З коефіцієнтом ч...

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.