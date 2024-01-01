Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «UltraScriber» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

UltraScriber — це веб-програма, яка дозволяє автоматично транскрибувати години аудіо та відео за лічені хвилини. Він також створює зведення та автоматичну категоризацію транскрипції. Нарешті, він пропонує професійний вигляд, у якому ви можете візуалізувати стенограму в абзацах із мітками часу та ідентифікацією особи, яка говорить у кожному абзаці.

Вебсайт: ultrascriber.com

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