UltraScriber

UltraScriber

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: ultrascriber.com

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UltraScriber — це веб-програма, яка дозволяє автоматично транскрибувати години аудіо та відео за лічені хвилини. Він також створює зведення та автоматичну категоризацію транскрипції. Нарешті, він пропонує професійний вигляд, у якому ви можете візуалізувати стенограму в абзацах із мітками часу та ідентифікацією особи, яка говорить у кожному абзаці.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для транскрипції

Вебсайт: ultrascriber.com

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