Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ukrainian Truth» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Українська правда – незалежне інтернет-видання, яке висвітлює суспільно-політичні та економічні події в Україні. Постійними авторами статей на «Українській правді» є політологи, економісти, письменники, діячі культури, відомі журналісти. З моменту свого заснування в 2000 році сайт досяг приголомшливої ​​стабільної відвідуваності - сотні мільйонів читачів щороку. Щодня сайт «Української правди» відвідує понад півмільйона унікальних читачів.

Вебсайт: pravda.com.ua

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ukrainian Truth». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.