Ukrainian Truth

Ukrainian Truth

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Вебсайт: pravda.com.ua

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Українська правда – незалежне інтернет-видання, яке висвітлює суспільно-політичні та економічні події в Україні. Постійними авторами статей на «Українській правді» є політологи, економісти, письменники, діячі культури, відомі журналісти. З моменту свого заснування в 2000 році сайт досяг приголомшливої ​​стабільної відвідуваності - сотні мільйонів читачів щороку. Щодня сайт «Української правди» відвідує понад півмільйона унікальних читачів.

Вебсайт: pravda.com.ua

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