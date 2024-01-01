Альтернативи - Ujeebu

Spitch

spitch.ai

Spitch — це глобальний постачальник розмовних рішень ШІ B2B та B2C, головний офіс якого розташований у Швейцарії з 2014 року, а також представлений у багатьох країнах Європи та Північної Америки. Spitch допомагає підприємствам краще розуміти та обслуговувати своїх клієнтів за допомогою обробки приро...