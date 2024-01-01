UiMagic — це інноваційний інструмент розробки на основі штучного інтелекту, який перетворює письмовий текст у візуально привабливі цільові сторінки та веб-сайти, що швидко реагують. Його основною функцією є спрощення процесу веб-дизайну, дозволяючи користувачам створювати приголомшливі веб-сайти швидко та без зусиль. Інструмент містить технологію інтерфейсу користувача на основі штучного інтелекту, яка відкриває майбутнє дизайну веб-сайтів за допомогою штучного інтелекту для створення високоякісної копії, спеціальних ілюстрацій та унікального дизайну, який відповідає стилю та естетиці веб-програми. Інструмент корисний для людей, які борються з авторським блоком і нескінченними переглядами, пов’язаними зі створенням вмісту, оскільки він створює високоякісний вміст за частку часу. Це дозволяє користувачам створювати спеціальні високоякісні ілюстрації, які унікально відображають суть їхнього додатка, а не використовувати загальні стокові зображення. UiMagic пропонує ранній доступ користувачам, які хочуть відчути майбутнє дизайну веб-сайтів. Його програма раннього доступу обіцяє швидке та легке створення копій та ілюстрацій, згенерованих штучним інтелектом, що дозволяє користувачам без особливих зусиль оживляти свої програми за допомогою унікального та захоплюючого дизайну. Підсумовуючи, UiMagic — це потужний інструмент для веб-дизайнерів, який використовує технології штучного інтелекту для спрощення процесу веб-дизайну, дозволяючи користувачам легко створювати візуально привабливі, адаптивні цільові сторінки та веб-сайти, а також створювати високоякісні копії та власні ілюстрації.

Вебсайт: uimagic.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «UiMagic». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.