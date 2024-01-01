uID.me

uID.me

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Вебсайт: uid.me

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

uID.me — це конструктор персональних профілів, який дозволяє створювати унікальний макет для кожної сторінки, а також імпортувати та переглядати дані з усіх соціальних мереж.

Вебсайт: uid.me

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «uID.me». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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