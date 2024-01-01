BOS — це платформа з низьким кодом/без коду, яка дозволяє розробникам і компаніям швидко й легко створювати й розгортати веб-додатки, не вимагаючи великого досвіду програмування. За допомогою UBOS користувачі можуть легко інтегрувати API, такі як ChatGPT, Dalle-2 і Codex від OpenAI, і навіть використовувати власні моделі ML. Вони також можуть створювати власний клієнт адміністратора та функції CRUD для ефективного керування продажами, запасами, контрактами тощо. Крім того, UBOS дозволяє користувачам створювати динамічні інформаційні панелі, які перетворюють дані на корисну інформацію та стимулюють інновації для їхнього бізнесу. Це також дозволяє користувачам легко створювати чат-ботів, щоб покращити підтримку клієнтів і створити справжній багатоканальний досвід із кількома інтеграціями. Універсальна хмарна платформа UBOS поєднує в собі інструменти з низьким кодом/без коду з передовими технологіями, щоб зробити веб-додатки масштабованими, безпечними, і легко керувати. Його інструменти включають конструктор потоків Node-Red із низьким кодом/без коду для інтеграції та ETL, Appsmith UI Builder для внутрішніх інструментів, розширений редактор інтерфейсу користувача від UBOS.tech, інструмент без коду бази даних, як Airtable, і багато іншого. . UBOS також надає функцію AI Creator для створення віджетів інтерфейсу користувача за допомогою ChatGPT, менеджера розгортання для CI/CD і шаблонів програм для створення або встановлення складених програм. UBOS має робочий простір, який функціонує як єдиний простір для керування інструментами та послугами. UBOS також допомагає компаніям оптимізувати свою діяльність, зменшити витрати та стимулювати зростання за допомогою хмарних рішень із низьким кодом. Швидкість, безпека та масштабованість платформи є наріжними каменями успішної розробки програмного забезпечення. Його функції включають помічника штучного інтелекту на основі моделей типу LLM/GPT-3, передову екосистему інструментів візуальної розробки, фонових працівників і служб автоматизації, а також безперебійну робочу область для співпраці. Розширене інтеграційне рішення UBOS підключається до будь-якого джерела даних, інтегрується з будь-якими застарілими чи зовнішніми системами та з легкістю виконує бізнес-процеси. Загалом UBOS — це зручна платформа з низьким кодом, яка дозволяє користувачам створювати потужні веб-додатки з легкістю та швидкістю.

Вебсайт: ubos.tech

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